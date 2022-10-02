«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед»: ставка Виктора Гусева на матч АПЛ

Известный комментатор Виктор Гусев дал прогноз на манчестерское дерби «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед».

Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 2.73.

«В таких случаях принято говорить, что место в турнирной таблице не имеет значения. Это принципиальная игра. «Манчестер Юнайтед» одержал четыре победы подряд.

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У тен Хага получается поднять команду. «Юнайтед» отстаёт от «Сити» всего на пять очков. При этом у «красных дьяволов» есть игра в запасе.

Последнее дерби на «Этихаде» прошло в марте. Тогда хозяева победили со счётом 4:1. С этого началась их домашняя беспроигрышная серия: восемь побед и одна ничья. «Сити» ещё ни разу не проиграл в этом сезоне АПЛ. Дома выиграл все три матча. В них забили 14 голов, а пропустили всего два.

Давайте посмотрим на атакующую мощь команд. У «Юнайтед» — это Рашфорд, признанный лучшим игроком АПЛ в сентябре, забивший два гола и совершивший две голевые передачи. Но говорят, что у него травма, а без него могут возникнуть проблемы.

У «Сити» с Холандом, который показывает феноменальные бомбардирские результаты, всё отлично. Однако это первое дерби для норвежского форварда. И это может повлиять на результативность».

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Прогноз на матч «Сельта» — «Бетис» с коэффициентом 3.65.

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Прогноз на матч «Монако» — «Нант» с коэффициентом 3.04.