«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед»: ставка Виктора Гусева на матч АПЛ

Известный комментатор Виктор Гусев дал прогноз на манчестерское дерби «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед».
Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 2.73.
«В таких случаях принято говорить, что место в турнирной таблице не имеет значения. Это принципиальная игра. «Манчестер Юнайтед» одержал четыре победы подряд.
Ещё больше прогнозов на сегодня.
У тен Хага получается поднять команду. «Юнайтед» отстаёт от «Сити» всего на пять очков. При этом у «красных дьяволов» есть игра в запасе.
Последнее дерби на «Этихаде» прошло в марте. Тогда хозяева победили со счётом 4:1. С этого началась их домашняя беспроигрышная серия: восемь побед и одна ничья. «Сити» ещё ни разу не проиграл в этом сезоне АПЛ. Дома выиграл все три матча. В них забили 14 голов, а пропустили всего два.
Давайте посмотрим на атакующую мощь команд. У «Юнайтед» — это Рашфорд, признанный лучшим игроком АПЛ в сентябре, забивший два гола и совершивший две голевые передачи. Но говорят, что у него травма, а без него могут возникнуть проблемы.
У «Сити» с Холандом, который показывает феноменальные бомбардирские результаты, всё отлично. Однако это первое дерби для норвежского форварда. И это может повлиять на результативность».
10 экспрессов на матчи дня – здесь.
Тен Хага признали лучшим тренером АПЛ в сентябре.
Прогноз на матч «Сельта» — «Бетис» с коэффициентом 3.65.
Отец Холанда считает, что он не задержится в «Манчестер Сити» надолго.
- 2 октября 2022
-
11:00
-
10:57
-
10:50
-
10:30
-
10:10
-
09:40
-
09:20
-
09:00
-
08:30
-
08:00
-
07:30
-
06:45
-
06:00
-
05:30
-
05:00
-
04:30
-
04:00
-
03:30
-
03:00
- 1 октября 2022
-
23:50
-
22:46
-
22:17
-
21:48
-
21:23
-
20:54
-
20:45
-
20:21
-
20:00
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00