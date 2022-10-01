«Ман Сити» — «МЮ». Холанд перерос Роналду. Счёт на табло это подтвердит

2 октября состоится матч 9-го тура АПЛ «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Начало игры — в 16:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах в качестве фаворитов выделяют хозяев: поставить на успех небесно-голубых в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.36. Победа красных оценена в 7.80. Заключить пари на ничью предлагается за 5.80.

Прогнозы на главные события дня.

Коэффициенты букмекеров на матч 9-го тура АПЛ «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед» 2 октября 2022 года

Букмекеры считают, что матч «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед» порадует обилием голов: тотал больше 2.5 мяча котируется за 1.42, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 2.85. Если сумеют отличиться обе команды, сыграет коэффициент 1.71. Поставить на то, что как минимум одному из клубов не удастся забить, можно за 2.14.

Анализ и прогноз на матч 9-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед» (02.10.2022)

Матч 9-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед» состоится 2 октября в Манчестере на стадионе «Этихад», а его начало запланировано на 16:00 мск. Сможет ли Эрик тен Хаг удивить Пепа Гвардиолу? Разбираемся вместе.

«Манчестер Сити» взял уверенный старт и продвигается по турнирной дистанции без поражений. Однако после семи матчей в АПЛ «горожане» располагаются лишь на второй строчке турнирной таблицы с 17 очками в активе. Они выиграли в пяти встречах, а две закончили ничейным результатом — в выездных матчах с «Ньюкаслом» (3:3) и «Астон Виллой» (1:1). Отставание от возглавляющего таблицу «Арсенала» составляет одно очко.

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Небесно-голубые перешли на схему 4-3-3. Владеют мячом в среднем 70,3% встречи: проводят 44% игрового времени в середине поля и ещё 36% — в атакующем блоке. За счёт доминирования на поле и высокой культуры паса (90,6% точных передач — лучший показатель в АПЛ) они быстро достигают штрафной соперников.



Игроки выполняют по 16,9 выстрела (из них 6,3 приходятся в цель). Почти каждый второй удар в створ ворот оппонентов получается результативным. Эрлинг Холанд забил 11 голов из 23 общекомандных. Мощно!

«Манчестер Сити» практически не подпускает соперников к собственной штрафной. За семь матчей по воротам Эдерсона было нанесено всего 13 ударов в створ. Из них шесть бразильский вратарь не смог парировать. К слову, в прошлом сезоне он более надёжно защищал тылы, совершив 69,76% сейвов.

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«Манчестер Юнайтед» пишет новую главу истории с Эриком тен Хагом во главе клуба. И сразу возникает серьёзный вопрос — какое место на страницах данной книги отведено Криштиану Роналду. Португальский форвард только в одной встрече выходил в стартовом составе, а суммарно за семь матчей провёл на поле лишь 207 минут.

Нидерландский специалист преуспел в «Аяксе», и будет интересно понаблюдать за тактико-игровым преобразованием «МЮ». На данный момент он не стал отходить от схемы 4-2-3-1. Присоединившиеся к команде Кристиан Эриксен, Тирелл Маласиа и Лисандро Мартинес сразу застолбили за собой место в стартовой обойме. Они ощутимо усилили левый фланг, на который приходится 38% атак.



«Красные дьяволы» контролируют мяч в среднем 48,9% игрового времени: проводят 34% матча в защитном блоке и 39% — в центре поля. Игроки выполняют по 10,7 перехвата за игру (четвёртый показатель в АПЛ) и за счёт высокого прессинга и контрпрессинга как элементов широкого билд-апа команда строит свою игру впереди.



Футболисты выполняют по 12,5 удара, из которых 4,7 приходятся в створ ворот (восьмые показатели). За семь матчей забили лишь восемь голов, что лишь на 0,81 мяч меньше от количества ожидаемых (xG). В прошлом сезоне Криштиану Роналду набрал 21 очко по системе «гол+пас» — (18+3). Маркус Рашфорд явно не обладает таким же голевым чутьём, как португальский центрфорвард.

«Манчестер Юнайтед» постепенно реабилитируется после провального старта. Подопечные Эрика тен Хага выиграли в четырёх матчах кряду — с «Ливерпулем» (2:1), «Саутгемптоном» (1:0), «Лестером» (1:0) и даже блистающим в начале турнирной дистанции «Арсеналом» (3:1). Недооценивать гостей не стоит.

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«Манчестер Сити» желает наконец-то возглавить турнирную таблицу. Пеп Гвардиола постарается реализовать фактор родного поля и превосходства в атакующем потенциале. Учитывая завидную производительность Эрлинга Холанда и компании, вряд ли гости смогут помешать его планам. При таких раскладах рекомендуем осторожную ставку на победу хозяев с форой (-1) за 1.55.

Прогноз и ставки на матч 9-го тура АПЛ «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед» 2 октября 2022 года

«МЮ» в последних турах прибавил, выиграв в четырёх матчах кряду с суммарным счётом 7:2. Новички потихоньку набирают форму и отлаживают взаимопонимание на поле. «Манчестер Сити» взял крейсерский ход. Подопечные Пепа Гвардиолы сокрушили большинство своих соперников, демонстрируя великолепную игру в атаке. Недооценивать «красных дьяволов» всё же не стоит. Отсюда ставка на победу хозяев с форой (-1) за 1.55.



Ставка: победа «Манчестер Сити» с форой (-1) за 1.55.

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