«Динамо» — «Северсталь»: ставка Максима Лебедева на матч КХЛ с коэффициентом 2.56

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Динамо» (Москва) — «Северсталь».

Ставка: победа «Динамо» с форой (-1.5) за 2.56.

«Можно сказать, что соперники пришли к личной встрече на встречных же курсах. Москвичи явно на подъёме, выносят всех, кто под руку попадается, имеют действующую серию из четырёх побед, причём забивают всё больше и больше.

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У «Северстали» явно какой-то «кризис жанра». Хотя какой там может быть кризис, понятно сразу: пошёл второй месяц регулярного сезона, пошли травмированные, а равноценной замены из-за короткой лавки им нет. Плюс, конечно, пять поражений в шести последних матчах определённо давят на психику игроков.

А ведь тут, как ни крути, вырисовывается шестое поражение в семи последних матчах. И это ведь не будет встреча незнакомцев, соперники уже встречались в этом сезоне. И в Череповце бело-голубые достаточно спокойно и без нервов череповчан обыграли. Сейчас динамовцы, пожалуй, выглядят посильнее себя самих 10-дневной давности, а вот «Северсталь» наоборот, от матча к матчу выглядит всё неувереннее.

Поэтому тут двух мнений быть не может: бело-голубые дома должны спокойно разбирать «Северсталь» на запчасти и побеждать в основное время. Спокойно, без напряжения, с преимуществом от двух шайб».

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