Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Зенит» — «Ростов».

Ставка: победа «Зенита» с форой (-1.5) за 1.84.

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«Зенит» после поражения в Кубке России от «Спартака» будет стараться реабилитироваться. Конечно, в Петербурге не ждали такого поворота, проиграли принципиальному сопернику, ещё и крупно. И это второе подряд сухое поражение в Кубке России. Ещё не всё потеряно, но приятного мало. По самолюбию удар серьёзный.

«Ростов» тоже проиграл в кубковом матче, но в Грозном. Карпин сознательно выпустил далеко не всех основных футболистов, он держал в голове матч с «Зенитом» Это было первое поражение ростовчан в сезоне. В чемпионате ни они, ни петербуржцы ещё не знали горечи поражения. Так что матч в этом туре центральный.

Думаю, «Зенит» не позволит себе расслабиться на эту встречу. Дома, как правило, он со всеми разбирается уверенно, побеждает минимум в два мяча, только с ЦСКА было сложнее.

Сейчас игра ещё и после поражения от «Спартака». Мотивация будет зашкаливать, в том числе и у бразильцев. «Ростов» играет российским составом, и по качеству он заметно уступает тому, что есть у чемпиона. Не исключаю, что ростовчане поймают свой момент, но остановить атаку «Зенита» не получится.

Мой прогноз — победа хозяев с форой (-1.5)».

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