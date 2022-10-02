«Пари НН» — «Спартак»: ставка Константина Генича на матч 11-го тура РПЛ

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Пари НН» — «Спартак».
Ставка: второй тайм результативнее первого за 1.98.
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«Спартак» воодушевлённый, в эйфории, фестивальный после крупной победы над «Зенитом» в Кубке России. И он отправляется в гости к сопернику, который умеет играть в обороне и может ввязать спартаковцев в не самый приятный футбол.
Плюс есть воспоминания с прошлого сезона, там была травма Айртона, грубая игра Гоцука, неправильно исполненный пенальти Промеса при счёте 1:1. Сейчас, правда, «Спартак» уже другой. Он выглядит гораздо подвижнее и современнее, чем в прошлом сезоне.
«Пари Нижний Новгород» играет очень нестабильно. У «Нижнего» сейчас было на день больше для подготовки к матчу. У «Спартака» не сыграет Соболев, лучший игрок сентября, он в великолепной форме находится. Но есть Промес, Николсон, который неплохо вошёл в игру с «Зенитом». Посмотрим, что «Спартак» продемонстрирует.
Но так уж завелось статистически, что «Нижний» во вторых таймах больше забивает, а «Спартак» тоже может здорово добавить после перерыва, как это было с тем же «Зенитом». Когда не знаешь, что предложить с точки зрения прогноза, всегда бери вариант, который тебе нравится больше всего.
Мне нравится – «второй тайм результативнее первого за 1.98». Мне кажется, «Пари Нижний Новгород» понимает, что против «Спартака» открываться не стоит, потому что у него очень быстрая атака. А во втором тайме могут быть ошибки, замены, усталость. Всё может сыграть».
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