«Спартак» — «Витязь»: ставка Анатолия Емелина на матч КХЛ 2 октября 2022 года

Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин сделал ставку на матч КХЛ «Спартак» – «Витязь».
Ставка: победа «Спартака» за 1.98.
Прогнозы на главные события дня.
«Спартак» в прошлом матче совершил сумасшедший камбэк, вырвав победу, уступая по ходу встречи со счётом 0:3 нижегородскому «Торпедо». У наставника нижегородцев Игоря Ларионова не было объяснения случившемуся.
Красно-белые проявили себя, не сдавались, бились до последнего. В общем, победа над «Торпедо» для новичков «Спартака» имеет очень важное психологическое значение.
«Витязь», кстати, тоже проявил характер и тоже был в роли отыгрывающегося. Хоккеисты «Адмирала» повели (2:0), но подмосковная команда перевела матч сначала в дополнительное время, а затем и в серию буллитов, в которой подмосковные хоккеисты были сильнее. В предстоящем матче победу отдаю «Спартаку» в основное время».
Экспрессы на главные события дня.
Рябыкин: легионеры «Авангарда» никуда не собираются.
Овечкин включён в число лучших игроков XXI века в НХЛ.
Шестёркин: не считаю себя легендой «Нью-Йорк Рейнджерс».
Хартли: «Авангард» Рябыкина очень похож на «Айлендерс» прошлого сезона.
- 2 октября 2022
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