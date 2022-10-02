«Пари НН» — «Спартак»: ставка Егора Титова на матч РПЛ 2 октября

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Пари НН» — «Спартак».

Ставка: победа «Спартака» и тотал больше 1.5 мяча за 1.99.

10 лучших прогнозов на сегодня.

«Спартак» после долгожданной победы над «Зенитом», первой за пять лет, отправляется в Нижний Новгород. Предстоит играть без Александра Соболева, который набрал очень хорошую форму в последнее время, но вроде бы неплохо вышел с тем же «Зенитом» Шамар Николсон. Так что сильно волноваться за группу атаки не стоит, есть Промес, забивающий регулярно. Вообще, «Спартак» должен сохранить кураж после такой красивой крупной победы.

«Нижний» выдал неплохой отрезок в начале осени, были победы, команда играет очень результативно, но в последнее время как будто притормозила. Дома было поражение от «Оренбурга», там даже не забили, проиграли кубковую встречу в Краснодаре. Как будто пошёл спад. Может быть, на «Спартак» удастся выйти с горящими глазами и правильным настроем, но и красно-белые в хорошем расположении духа.

Ставлю на победу «Спартака» через тотал больше 1.5 мяча. Одного гола для победы может не хватить. Нужно забивать больше. «Динамо» и ЦСКА даже двух мячей не хватило, чтобы победить в Нижнем. Необходимо сделать выводы из чужих ошибок».

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