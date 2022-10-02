«Пари НН» — «Спартак»: по какому каналу покажут, где смотреть онлайн, прямой эфир

2 октября состоится матч 11-го тура Российской Премьер-Лиги «Пари Нижний Новгород» — «Спартак» Москва. Начало игры запланировано на 19:00 мск.

Посмотреть матч в прямом эфире можно на телеканале «Матч Премьер».

Ещё больше прогнозов на футбол — здесь.

Встреча состоится в Нижнем Новгороде. Главный арбитр матча — Евгений Кукуляк.

Эксперты считают фаворитами красно-белых: поставить на победу нижегородцев можно с коэффициентом 5.00. Успех москвичей оценён экспертами в 1.70. Ставки на ничью принимаются за 4.20.

Букмекеры считают, что матч РПЛ «Пари Нижний Новгород» — «Спартак» Москва получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.83, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.04.

Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.55. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.14. Поставить на «обе забьют» можно за 1.83.

10 лучших экспрессов на сегодня.

Что ждёт «Спартак» после разгрома «Зенита».

Фанаты против Слуцкого. Ждать отставку?

Юрий Сёмин похвалил Миранчука за игру с «Наполи».

Литвинов: мечтаю оказаться в мадридском «Реале».