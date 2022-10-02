Прогноз на матч «Крылья Советов» — «Краснодар» от «Чемпионата»

Авторы Betassist подготовили прогноз на матч чемпионата России «Крылья Советов» — «Краснодар».

Ставка: «Краснодар» не проиграет за 1.75.

«Крылья Советов» за 10 туров РПЛ выиграли лишь дважды — у «Оренбурга» (4:2) и «Ахмата» (2:1). Четыре раза расписали мировую и потерпели четыре поражения. Расположились на 11-м месте в турнирной таблице — на расстоянии одного очка от зоны стыковых матчей и трёх очков от зоны вылета.

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Угрозы оказаться в красной зоне по итогам тура нет, конкуренты упустили возможности. В то же время очевидно, что Игорь Осинькин должен реанимировать игру как можно быстрее. Иначе через пару туров всё может резко измениться.



«Крылья» владеют мячом в среднем 49,5%. Игроки наносят по 14,3 удара (из них 5,4 — в створ ворот). Максим Глушенков и компания забили лишь 10 голов. Это на 5,14 мяча меньше от количества ожидаемых голов (xG). На фоне низкой реализации в четырёх матчах самарский клуб не смог отличиться в воротах соперников.



«Краснодар» уверенно продвигается по турнирной дистанции. В пассиве команды Александра Сторожука лишь два поражения — от «Спартака» и ЦСКА с одинаковым счётом 1:4. Контролирует мяч 56,1% игрового времени (третий показатель) и строит игру впереди через широкий билд-ап.



Проводит 31% встречи в обороне и 43% — в центре поля. Если убрать из расчёта крупные поражения от «Спартака» и ЦСКА, то «быки» не допускают грубых ошибок в защитном блоке. Также достаточно производительно действуют в атаке. При шестых результатах активности игры в атаке (15,1 выстрела, из которых 5,4 в цель) забили 21 гол. В показателе результативности Эдуард Сперцян и компания уступают лишь «Зениту», «Спартаку» и ЦСКА.



При таких раскладах напрашивается ставка на победу «Краснодара» или ничью за 1.75. Даже с учётом всех трудностей «быков» и фактора чужого поля перевес в линии кажется чрезмерным.

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