Прогноз на матч «Верона» — «Удинезе» в чемпионате Италии

Представляем вашему вниманию прогноз на матч чемпионата Италии «Верона» — «Удинезе», который состоится 3 октября.

Ставка: победа «Удинезе» с нулевой форой за 1.76.

«Верона» неплохо укрепилась в межсезонье, но денежные вливания не сумела подкрепить результатами. За семь туров команда выиграла лишь в одной встрече — с «Сампдорией» (2:1). А также дважды сыграла вничью и потерпела четыре поражения. Расположилась на 18-й строчке турнирной таблицы.

10 лучших прогнозов на сегодня.

Подопечные Габриэле Чоффи контролируют мяч 46,2% игрового времени. Проводят 41% встречи в середине поля и ещё 31% — в атаке. Несмотря на уверенные действия в воздухе (выигрывают по 16,6 верхового единоборства — второй показатель в Серии А), они не отличаются активной и производительной игрой впереди. Футболисты наносят по 11,4 удара, из которых 3,1 в створ ворот (14-й и 17-й результаты). Забили лишь шесть голов.



«Удинезе» ударно провёл прошлый розыгрыш Серии А. Сохранив ключевых игроков атакующего звена, «зебры» продолжают радовать результативной игрой. Андреа Соттил слегка подкорректировал расстановку, перенасытив середину поля за счёт перехода на 3-5-2.

Команда владеет мячом 44,3% встречи: действует 44% игрового времени в центре поля и ещё 29% — в атаке. Игроки завершают позиционные атаки, выполняя по 13,6 удара за игру (из них четыре в цель). Бету и компания забили 15 голов. Только «Лацио», «Милан» и «Наполи» более производительны на стартовом отрезке. Поразительная компания.



При таких раскладах рекомендуем осторожную ставку на победу «Удинезе» с форой 0 за 1.76. Конечно, на старте сезона гостям местами везло, но сейчас они смотрятся заметно интереснее «Вероны».

Экспресс с коэффициентом 10.32.



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