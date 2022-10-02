Прогноз на матч «Торпедо» — «Динамо» Минск от «Чемпионата»

Авторы Betassist подготовили прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» — «Динамо» Минск.

Ставки: победа «Торпедо» за 2.35, «Торпедо» забьёт больше трёх шайб и победит за 5.70.

«Торпедо» вернулось в Нижний Новгород с выездной серии в состоянии некоторой опустошённости. И дело не в одной победе в трёх матчах, а в том, как складывался сценарий последней встречи в Москве со «Спартаком».

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Впрочем, домашние матчи – это совсем другая история. На своём льду в этом сезоне «Торпедо» потеряло очки лишь в самой первой встрече (4:5 от «Металлурга»), а в остальных пяти матчах была одержана победа. При этом команда очень результативна в родных стенах.

Достаточно сказать, что менее четырёх шайб было заброшено лишь в одной из шести встреч в «Нагорном». Поставить на победу «Торпедо» с индивидуальным тоталом больше 3.5 шайбы можно с коэффициентом 5.70.



У минчан четыре поражения подряд, что больно бьёт по их амбициям и вызывает вопросы к раздутому штату легионеров. При этом в трёх последних матчах «Динамо» забрасывало только одну шайбу. Разница в счёте и в этой игре рискует выйти колоссальной. На П1 дают отличный коэффициент 2.35, но рассмотреть победу хозяев с форой определённо стоит.

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