«Крылья Советов» — «Краснодар»: время начала матча, где смотреть онлайн

3 октября на стадионе «Самара Арена» «Крылья Советов» будут принимать в гостях «Краснодар». Стартовый свисток о начале игры прозвучит в 19:00 мск.
10 лучших прогнозов на сегодня.
В прямом эфире встречу «Крылья Советов» — «Краснодар» покажет телеканал «Матч Премьер».
Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев. Поставить на победу самарцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.22. Успех краснодарцев оценивается в 3.24. На ничью дают коэффициент 3.74.
Букмекеры уверены, что матч 11-го тура РПЛ «Крылья Советов» — «Краснодар» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.77, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.18.
Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.19. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.31. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.61.
Экспресс с коэффициентом 10.32.
Прогноз на матч «Крылья Советов» — «Краснодар» с коэффициентом 2.50.
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