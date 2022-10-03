«Факел» — «Торпедо»: результат матча РПЛ, кто победил, какой счёт, кто забил

2 октября в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Факел» встретился с московским «Торпедо». Игра проходила на «Центральном стадионе профсоюзов» в Воронеже и завершилась со счётом 2:2.

Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым из Санкт-Петербурга.

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Счёт в матче на 28-й минуте открыл форвард «Торпедо» Игорь Лебеденко. Однако «Факел» в концовке первого тайма выстрелил дуплетом: на 41-й минуте забил Хызыр Аппаев, а уже на 44-й минуте взятие ворот оформил Сергей Божин.

Во втором тайме, на 64-й минуте, «Торпедо» сравняло счёт усилиями Игоря Смольникова. На 83-й минуте московская команда осталась в меньшинстве – с поля был удалён Стефан Шапич. Тем не менее изменений на табло больше не произошло, финальный свисток арбитра зафиксировал ничью.

«Факел» набрал девять очков в 11 матчах и занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Торпедо» (5) — на последнем, 16-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (26).

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