«Ман Сити» — «Ман Ю»: результат матча АПЛ, кто победил, какой счёт, сколько забил Холанд

2 октября в матче 9-го тура английской Премьер-лиги сезона-2022/2023 «Манчестер Сити» встречался с «Манчестер Юнайтед». Игра проходила на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)» в Манчестере.
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Хозяева начали забивать уже с первых минут. На восьмой минуте отличился Фил Фоден после передачи Бернарду Силвы. На 34-й минуте Эрлинг Холанд реализовал передачу Кевина Де Брёйне. Через три минуты Холанд оформил дубль в матче, а на 44-й минуте это сделал уже Фоден.
На 56-й минуте Антони сумел сократить отставание в счёте. На 64-й минуте Холанд оформил хет-трик в матче. На 73-й минуте подобным достижением уже мог похвастаться Фил Фоден. На 83-й минуте Антони Марсьяль сумел забить за «красных дьяволов», а на 90-й реализовал 11-метровый удар и установил итоговый счёт матча — 6:3.
После этой встречи «Манчестер Сити» набрал 20 очков и укрепился на третьей строчке турнирной таблицы. «Манчестер Юнайтед» остаётся на шестом месте, в активе команды 12 набранных очков.
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