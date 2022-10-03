«Барыс» — «Сочи»: результат матча КХЛ, кто победил, какой счёт, кто забил

В Астане на «Барыс-Арене» закончился матч регулярного сезона чемпионата КХЛ. Местный «Барыс» принимал хоккейный клуб «Сочи». Победу в овертайме одержал «Барыс» 5:4 ОТ (0:2, 3:2, 1:0, 1:0).
10 лучших прогнозов на сегодня.
В первом периоде на пятой минуте счёт открыли гости. С передач Артура Тянулина и Артёма Фёдорова шайбу забросил Никита Зоркин. Через 10 минут вторую положил за сочинцев Никита Пивцакин с передачи Джо Морроу.
На третьей минуте второго периода сократил отставание в счёте нападающий хозяев Антон Сагадеев с передач Никиты Михайлиса и Адиля Бекетаева. Через три минуты счёт сравнял нападающий «Барыса» Джереми Бракко.
На 10-й минуте второго периода Энтони Луис с передач Джесси Грэма и Линдена Вея вывел хозяев вперёд.
Менее чем через минуту форвард ХК «Сочи» Никита Попугаев с передачи Никиты Феоктистова восстановил равенство в счёте. Через восемь минут вновь вывел гостей вперёд Никита Попугаев с передач Артёма Фёдорова и Сергея Попова. Эта шайба стала для Попугаева второй в матче.
На шестой минуте третьего периода нападающий «Барыса» Линден Вей с передач Джереми Бракко и Энтони Луиса забросил четвёртую шайбу хозяев, сравняв счёт.
В овертайме победу хозяевам принёс бросок Линдена Вея с передач Джереми Бракко и Джесси Грэма на второй минуте.
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