«Автомобилист» — «Салават Юлаев»: результат матча КХЛ, кто победил, какой счёт, кто забил

В Екатеринбурге состоялся матч регулярного сезона чемпионата КХЛ. Местный «Автомобилист» принимал на своём льду уфимский «Салават Юлаев». Победу со счётом 4:0 (0:0, 1:0, 3:0) одержали гости.

В первом периоде команды счёт не открыли.

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На восьмой минуте второго периода счёт открыл защитник гостей Михаил Науменков с передач Сергея Шмелёва и Павла Коледова.

На шестой минуте третьего периода форвард уфимцев Станислав Бочаров с передачи Сергея Шмелёва сделал счёт 2:0 в пользу «Салавата Юлаева». Спустя две минуты третью шайбу в ворота хозяев забросил Алексей Пустозёров с передачи Данила Башкирова.

На последней минуте третьего периода окончательный счёт установил нападающий уфимцев — Станислав Бочаров, забив в пустые ворота и оформив дубль.

Отметим, что после поражения «Автомобилист» прервал трёхматчевую победную серию.

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