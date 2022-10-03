«Автомобилист» — «Салават Юлаев»: результат матча КХЛ, кто победил, какой счёт, кто забил

В Екатеринбурге состоялся матч регулярного сезона чемпионата КХЛ. Местный «Автомобилист» принимал на своём льду уфимский «Салават Юлаев». Победу со счётом 4:0 (0:0, 1:0, 3:0) одержали гости.
В первом периоде команды счёт не открыли.
Ещё больше прогнозов на сегодня.
На восьмой минуте второго периода счёт открыл защитник гостей Михаил Науменков с передач Сергея Шмелёва и Павла Коледова.
На шестой минуте третьего периода форвард уфимцев Станислав Бочаров с передачи Сергея Шмелёва сделал счёт 2:0 в пользу «Салавата Юлаева». Спустя две минуты третью шайбу в ворота хозяев забросил Алексей Пустозёров с передачи Данила Башкирова.
На последней минуте третьего периода окончательный счёт установил нападающий уфимцев — Станислав Бочаров, забив в пустые ворота и оформив дубль.
Отметим, что после поражения «Автомобилист» прервал трёхматчевую победную серию.
10 лучших экспрессов на сегодня.
В Швеции посоветовали хоккеистам не уезжать в Россию.
«Торпедо» — «Динамо» Минск: ставка с коэффициентом 4.70.
ИИХФ: мы не имеем прямых связей с КХЛ.
- 3 октября 2022
-
05:00
-
04:30
-
04:00
-
03:30
-
03:00
- 2 октября 2022
-
22:28
-
22:00
-
21:33
-
20:47
-
20:30
-
19:45
-
19:00
-
18:30
-
18:05
-
17:40
-
17:20
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:40
-
15:20
-
15:00
-
14:40
-
14:20
-
14:00
-
13:50
-
13:40
-
13:20
-
13:00
-
12:50
-
12:40
-
12:20
-
12:00
-
11:40
-
11:20