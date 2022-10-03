«Зенит» — «Ростов»: результат матча РПЛ, кто победил, какой счёт, кто забил

2 октября на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге проходил матч 11-го тура Российской Премьер-Лиги. Играли местный «Зенит» и «Ростов». Финальный свисток Владимира Москалёва зафиксировал победу домашней команды со счётом 3:1.
Прогнозы на главные события дня.
Счёт в матче был открыт на 14-й минуте: петербуржцы совершили перехват и провели быструю атаку. Клаудиньо с фланга сделал пас в штрафную, а Малком на замахах раскидал защитников и аккуратно пробил мимо Сергея Песьякова.
Ростовчане сравняли счёт на первых минутах второго тайма: Кирилл Щетинин сделал пас на правый край, а Александр Сильянов забежал и прострелил в штрафную — Николай Комличенко опередил Деяна Ловрена и вколотил мяч под перекладину.
На 65-й минуте «Зенит» вперёд вывел Вендел: Вячеслав Караваев сделал длинный заброс к чужой штрафной. Вендел подобрал отскок, сыграл в стенку с Иваном Сергеевым, выскочил на ворота и аккуратно пробил в дальний угол.
На 77-й минуте Далер Кузяев забил третий мяч «Зенита»: Малком рванул в свободную зону и классной передачей разрезал оборону «Ростова». Кузяев выскочил один на один и пробил в дальний угол — мяч от рук Песьякова влетел в дальний угол.
«Зенит» набрал 29 очков и продолжает оставаться на первом месте в турнирной таблице РПЛ. «Ростов» (22) — третий.
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