«Крылья Советов» — «Краснодар»: ставка Александра Мостового на матч РПЛ

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч чемпионата России «Крылья Советов» — «Краснодар».
Ставка: ничья за 3.74.
«Краснодар» в этом году порадовал на старте, но вновь нестабильность и регулярная потеря концентрации сделали своё дело. За 10 туров на счету «быков» шесть успешных матчей и 20 очков, что на шесть меньше, чем у лидера. «Крылья Советов» добыли две победы и четыре ничьих, что соответствует 10 очкам и 11-й позиции в турнирной таблице.
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В прошлом году обе встречи выиграла Самара, при этом общая статистика личных встреч примерно равная. Я не вижу фаворита и больше того – не могу отдать никому предпочтение. Считаю, что самарский клуб ни в чём не уступает сопернику с юга. Рискну и заиграю пари на мирный исход», — сказал Мостовой.
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