«Крылья Советов» — «Краснодар»: прогноз Александра Бубнова с коэффициентом 6.90

Известный в прошлом футболист Александр Бубнов дал прогноз на матч РПЛ «Крылья Советов» — «Краснодар».
Ставка: ничья 1:1 за 6.90.
«Жду обоюдоострую игру, так как обе команды всегда настроены на атаку. Это обещает нам яркий футбол, при котором голы не заставят себя ждать.
Александр Мостовой дал прогноз на матч «Крылья» — «Краснодар».
Да, в турнирной таблице соперники находятся далеко друг от друга, но самарцы уже не раз доказывали, что способны дать бой любому сопернику. Дома они побеждали даже «Зенит», а это дорогого стоит. Пусть это и было в Кубке России.
В общем, явного фаворита в этой встрече я не вижу. Думаю, она завершится вничью. Но голы будут с обеих сторон. Скорее всего, игра закончится со счётом 1:1», — сказал Бубнов.
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