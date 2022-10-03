«Крылья Советов» — «Краснодар»: прогноз Александра Бубнова с коэффициентом 6.90

Известный в прошлом футболист Александр Бубнов дал прогноз на матч РПЛ «Крылья Советов» — «Краснодар».



Ставка: ничья 1:1 за 6.90.



«Жду обоюдоострую игру, так как обе команды всегда настроены на атаку. Это обещает нам яркий футбол, при котором голы не заставят себя ждать.

Александр Мостовой дал прогноз на матч «Крылья» — «Краснодар».

Да, в турнирной таблице соперники находятся далеко друг от друга, но самарцы уже не раз доказывали, что способны дать бой любому сопернику. Дома они побеждали даже «Зенит», а это дорогого стоит. Пусть это и было в Кубке России.

В общем, явного фаворита в этой встрече я не вижу. Думаю, она завершится вничью. Но голы будут с обеих сторон. Скорее всего, игра закончится со счётом 1:1», — сказал Бубнов.



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