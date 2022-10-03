Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Лестер» — «Ноттингем Форест»: прогноз Артура Петросьяна на матч чемпионата Англии

«Лестер» — «Ноттингем Форест»: прогноз Артура Петросьяна на матч чемпионата Англии
Комментарии

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 9-го тура АПЛ сезона-2022/2023 «Лестер» — «Ноттингем Форест».

Ставка: «Лестер» не проиграет и ТБ 2.5 за 2.10.

«Матч команд, чьи тренеры находятся на грани увольнения. Тайский владелец «лисиц» даже прилетел в страну, чтобы посетить матч и в случае очередного неудовлетворительного результата объявить Брендану Роджерсу об отставке. У Стива Купера ситуация тоже непростая – из всего того богатства, что ему досталось после выхода команды в АПЛ, ему пока так и не удалось сколотить по-настоящему боеспособный коллектив.

10 лучших прогнозов на сегодня.

«Лестер» — последняя команда, не победившая в АПЛ ни разу в этом сезоне. Думаю, что лучше шанса это сделать у Роджерса уже не будет. Игра наверняка получится богатой на голевые моменты и, скорее всего, голы.

Предположу, что хозяева не проиграют в достаточно результативном матче», — сказал Петросьян.

Рабочие экспрессы на футбол.

Прогноз на матч «Крылья Советов» — «Краснодар» с коэффициентом 2.50.

Прогноз на матч «Лестер» — «Ноттингем Форест» с коэффициентом 4.20.

Пирс Морган назвал тен Хага высокомерным придурком.

Фоден под руководством Гвардиолы побил рекорд Месси.

Мостовой поддержал тренера «Динамо» Йокановича.

Экспресс на 3 октября с коэффициентом 9.67: первая победа «Лестера» и провал Осинькина Экспресс на 3 октября с коэффициентом 9.67: первая победа «Лестера» и провал Осинькина
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022