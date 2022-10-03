«Лестер» — «Ноттингем Форест»: прогноз Артура Петросьяна на матч чемпионата Англии

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 9-го тура АПЛ сезона-2022/2023 «Лестер» — «Ноттингем Форест».
Ставка: «Лестер» не проиграет и ТБ 2.5 за 2.10.
«Матч команд, чьи тренеры находятся на грани увольнения. Тайский владелец «лисиц» даже прилетел в страну, чтобы посетить матч и в случае очередного неудовлетворительного результата объявить Брендану Роджерсу об отставке. У Стива Купера ситуация тоже непростая – из всего того богатства, что ему досталось после выхода команды в АПЛ, ему пока так и не удалось сколотить по-настоящему боеспособный коллектив.
10 лучших прогнозов на сегодня.
«Лестер» — последняя команда, не победившая в АПЛ ни разу в этом сезоне. Думаю, что лучше шанса это сделать у Роджерса уже не будет. Игра наверняка получится богатой на голевые моменты и, скорее всего, голы.
Предположу, что хозяева не проиграют в достаточно результативном матче», — сказал Петросьян.
Рабочие экспрессы на футбол.
Прогноз на матч «Крылья Советов» — «Краснодар» с коэффициентом 2.50.
Прогноз на матч «Лестер» — «Ноттингем Форест» с коэффициентом 4.20.
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