Эксперты назвали шансы Хвичи Кварацхелии забить «Аяксу» в Лиге чемпионов

4 октября состоится матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Аякс» — «Наполи». Начало игры — в 22:00 мск.



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Игра пройдёт в Амстердаме на стадионе «Альянц Арена». В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч! Футбол 2».



Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу амстердамцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.20. Успех неаполитанцев оценён экспертами в 3.20. Ставки на ничью принимаются за 3.90.



Букмекеры считают, что матч «Аякс» – «Наполи» должен получиться результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.58, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.40.



Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.17. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.27. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.53.

Поставить на то, что в этом матче забьёт бывший футболист «Локомотива» и «Рубина» Хвича Кварацхелия, можно за 3.40.



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