Прогноз на матч «Салават Юлаев» — «Авангард» с коэффициентом 7.80

Авторы Betassist подготовили прогноз на матч КХЛ «Салават Юлаев» — «Авангард», который состоится в Уфе.

Ставки: тотал меньше 4.5 гола за 1.98, «Салават» победит всухую за 7.80.

«Авангард» катастрофически плохо начал сезон, проиграв шесть матчей подряд. Зато потом выправил положение, победив пять раз в следующих семи играх. Победа над «Сибирью» со счётом 2:1 вышла особенной – этот матч открывал «Арену Омск».

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Так что хоккеисты «Авангарда» отправились в Уфу с хорошим настроением, которое им очень понадобится. Победа вышла трудовой, качество хоккея оставляет желать лучшего. Впрочем, для начала октября это не главное. Два очка взяли, жуткую выездную серию закончили. Жизнь налаживается.



«Салават» выглядит куда стабильнее своего соперника. У команды нет длительных спадов. Уфимцы победили в пяти из шести последних матчей. Причём последние две победы были сухими. Ставка на сухую победу хозяев принимается с коэффициентом 7.80. Это, конечно, огромный риск, но слишком уж хорош сейчас Андрей Кареев.



Матчи «Салавата» редко выходят зрелищными. В девяти встречах подряд с их участием забрасывалось не более четырёх шайб. Поставить на тотал меньше 4.5 шайбы можно с коэффициентом 1.98. Это вариант попроще — для тех, кто не любит лишний риск.

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