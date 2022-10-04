Прогноз на матч «Сибирь» — «Локомотив» в Новосибирске

Авторы Betassist подготовили прогноз на матч КХЛ «Сибирь» — «Локомотив», который состоится 4 октября в Новосибирске.

Ставки: тотал меньше 3.5 гола за 2.26, итоговая победа «Локомотива» за 1.68.

Игра абсолютно равных команд из разных конференций – обе набрали по 16 очков и располагаются в первой пятёрке. «Сибирь» в этом сезоне является одним из самых нестабильных клубов чемпионата. При этом результаты никак нельзя назвать плохими, но и хорошими они тоже не являются.

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На протяжении шести матчей Мартемьянов чередует победы и поражения, уступая даже соперникам уровня «Нефтехимика» со дна турнирной таблицы. Эта самая нестабильность не позволяет забраться чуть выше. Хозяева не пропускают много голов, но очень мало забивают, в девяти из 14 матчей не сумев отправить в чужие ворота больше двух шайб.

«Локомотив» в данный момент выглядит более уверенной в себе командой – после четырёх поражений в шести стартовых матчах гости выдали очень неплохую серию, уступив всего дважды в семи играх. Правда, в одной встрече дотянув до серии буллитов.

Железнодорожники очень грамотно играют в обороне и за тот же период в семь последних матчей пропустили больше одного гола всего дважды. С голами всё тоже туго. Исключения, конечно, случаются, но гораздо реже, чем хотелось бы болельщикам.



Результативностью эта встреча, очевидно, не порадует, «Сибирь» мало забивает, а со столь слаженной обороной, как у команды Игоря Никитина, проблем не избежать. «Локомотив» сейчас выступает стабильнее, хотя фактор чужого льда сбрасывать со счетов нельзя. Предлагаем рассмотреть тотал меньше 3.5 шайбы с коэффициентом 2.26. Кроме того, возьмём победу «Локомотива» в матче за 1.68.

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