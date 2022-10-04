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«Интер» — «Барселона»: прогноз Константина Генича на матч Лиги чемпионов

«Интер» — «Барселона»: прогноз Константина Генича на матч Лиги чемпионов
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Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Интер» — «Барселона» в рамках группового раунда Лиги чемпионов сезона-2022/2023.

Ставка: 2-й тайм результативнее 1-го за 2.02.

«У нас суперафиша в Лиге чемпионов. «Интер» сыграет против «Барселоны». У обеих команд по три очка. И те и другие обыграли «Викторию», но уступили «Баварии», причём всухую. Изначально было понятно, что «Бавария» — фаворит в этой группе, а «Интер» и «Барселона» будут бороться за второе место.

Почему «Барселона» провалится в игре с «Интером».

«Барселона» сейчас в отличной форме. Левандовский забивает много и даже после паузы на матчи сборных. Он отметился и в матче с «Мальоркой», а вот «Интер» в чемпионате Италии проиграл важный матч «Роме» (1:2). Это второе подряд поражение «Интера». До этого было поражение в матче с «Удинезе», причём в обоих случаях миланский клуб вёл в счёте.

Можно говорить, что «Интер» сейчас не в порядке, причём за последние 10 очных матчей «Интер» всего лишь один раз обыграл «Барселону». Это было ещё при Жозе Моуринью, когда из-за извержения вулкана пришлось на автобусе ехать в Милан, чем «Интер» и воспользовался.

Сейчас же «Барселона» очень понравилась против «Баварии» на выезде, несмотря на поражение со счётом 0:2. Если бы «Барселона» реализовала хотя бы половину своих моментов, то минимум два каталонцы забили бы в Германии.

Если «Барселона» возьмёт всё под контроль и будет действовать так, как привыкла, а «Интер» будет играть на контратаках, ведь Индзаги понимает, что фактор гола будет иметь большое значение. Думаю, что первый тайм будет очень осторожным, а во втором, когда уже будет больше ошибок, увеличится результативность. Тем не менее будет непросто гостям найти лазейки в обороне «Интера», где играют три центральных защитника.

На этот матч я бы предложил вариант тотал 2-го тайма больше первого за коэффициент выше двойки», — сказал Генич.

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