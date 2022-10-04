«Интер» — «Барселона»: прогноз Константина Генича на матч Лиги чемпионов

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Интер» — «Барселона» в рамках группового раунда Лиги чемпионов сезона-2022/2023.
Ставка: 2-й тайм результативнее 1-го за 2.02.
«У нас суперафиша в Лиге чемпионов. «Интер» сыграет против «Барселоны». У обеих команд по три очка. И те и другие обыграли «Викторию», но уступили «Баварии», причём всухую. Изначально было понятно, что «Бавария» — фаворит в этой группе, а «Интер» и «Барселона» будут бороться за второе место.
Почему «Барселона» провалится в игре с «Интером».
«Барселона» сейчас в отличной форме. Левандовский забивает много и даже после паузы на матчи сборных. Он отметился и в матче с «Мальоркой», а вот «Интер» в чемпионате Италии проиграл важный матч «Роме» (1:2). Это второе подряд поражение «Интера». До этого было поражение в матче с «Удинезе», причём в обоих случаях миланский клуб вёл в счёте.
Можно говорить, что «Интер» сейчас не в порядке, причём за последние 10 очных матчей «Интер» всего лишь один раз обыграл «Барселону». Это было ещё при Жозе Моуринью, когда из-за извержения вулкана пришлось на автобусе ехать в Милан, чем «Интер» и воспользовался.
Сейчас же «Барселона» очень понравилась против «Баварии» на выезде, несмотря на поражение со счётом 0:2. Если бы «Барселона» реализовала хотя бы половину своих моментов, то минимум два каталонцы забили бы в Германии.
Если «Барселона» возьмёт всё под контроль и будет действовать так, как привыкла, а «Интер» будет играть на контратаках, ведь Индзаги понимает, что фактор гола будет иметь большое значение. Думаю, что первый тайм будет очень осторожным, а во втором, когда уже будет больше ошибок, увеличится результативность. Тем не менее будет непросто гостям найти лазейки в обороне «Интера», где играют три центральных защитника.
На этот матч я бы предложил вариант тотал 2-го тайма больше первого за коэффициент выше двойки», — сказал Генич.
10 лучших экспрессов на Лигу чемпионов.
Хави: пусть Месси наслаждается Парижем.
Прогноз на матч «Ливерпуль» — «Рейнджерс» с коэффициентом 3.10.
Кварацхелия обыграет «Аякс». Грузин слишком хорош!
Прогноз на матч «Бавария» — «Виктория Пльзень» с коэффициентом 2.25.
«Милан» шокирует «Челси». Лондонцы рискуют не выйти из группы.
- 4 октября 2022
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:30
-
10:15
-
10:00
-
09:15
-
09:00
-
08:30
-
08:00
-
07:45
-
07:15
-
07:00
-
06:30
-
06:00
-
05:00
- 3 октября 2022
-
22:59
-
22:42
-
20:15
-
19:30
-
19:00
-
18:30
-
18:15
-
18:00
-
17:45
-
17:30
-
17:15
-
17:00
-
16:30
-
16:15
-
16:00
-
15:15
-
15:00
-
14:15
-
14:00