Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Трактор» — «Металлург»: прогноз Павла Лысенкова на игру регулярного чемпионата КХЛ

«Трактор» — «Металлург»: прогноз Павла Лысенкова на игру регулярного чемпионата КХЛ
Комментарии

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором сыграют «Трактор» и «Металлург».

Ставка: победа «Металлурга» за 2.07.

«В уральском дерби наверняка была бы крутая интрига, но сейчас «Трактор» совсем что-то плох. Команда не входит в зону плей-офф. В последних двух матчах челябинцы проиграли не только «Салавату Юлаеву» (0:3), но и скромному «Нефтехимику» (1:2). Ну а «Магнитка» после турбулентного старта набрала нормальные обороты, побеждает часто, идёт второй на Востоке. И там гораздо меньше проблем, чем у «трактористов».

Чего ждать от уральского дерби «Трактор» — «Металлург».

К тому же вспомните финал Восточной конференции, который проходил этой весной. Там «Металлург» просто вынес «Трактор». Причём дважды победил в Челябинске, где у команды Анвара Гатиятулина были большие проблемы с тем, чтобы забить хотя бы один гол.

Я бы в этом матче взял кэф 2.07 на то, что мы увидим победу «Металлурга» в основное время», — сказал Лысенков.

10 лучших прогнозов на сегодня.

Топ-10 экспрессов на вторник.

Прогноз на матч «Барыс» — «Нефтехимик» с коэффициентом 2.90.

Почему «Ак Барс» не оставит шансов «Автомобилисту» в Казани.

Чинахов – лучший снайпер предсезонки НХЛ.

Экспресс на Лигу чемпионов с коэффициентом 11.3: Левандовски буксует, Хвича забивает Экспресс на Лигу чемпионов с коэффициентом 11.3: Левандовски буксует, Хвича забивает
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022