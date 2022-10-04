«Трактор» — «Металлург»: прогноз Павла Лысенкова на игру регулярного чемпионата КХЛ

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором сыграют «Трактор» и «Металлург».
Ставка: победа «Металлурга» за 2.07.
«В уральском дерби наверняка была бы крутая интрига, но сейчас «Трактор» совсем что-то плох. Команда не входит в зону плей-офф. В последних двух матчах челябинцы проиграли не только «Салавату Юлаеву» (0:3), но и скромному «Нефтехимику» (1:2). Ну а «Магнитка» после турбулентного старта набрала нормальные обороты, побеждает часто, идёт второй на Востоке. И там гораздо меньше проблем, чем у «трактористов».
Чего ждать от уральского дерби «Трактор» — «Металлург».
К тому же вспомните финал Восточной конференции, который проходил этой весной. Там «Металлург» просто вынес «Трактор». Причём дважды победил в Челябинске, где у команды Анвара Гатиятулина были большие проблемы с тем, чтобы забить хотя бы один гол.
Я бы в этом матче взял кэф 2.07 на то, что мы увидим победу «Металлурга» в основное время», — сказал Лысенков.
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