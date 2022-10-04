«Ливерпуль» — «Рейнджерс»: прогноз Эдуарда Мора на матч Лиги чемпионов в Англии

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор записал прогноз на матч «Ливерпуль» – «Рейнджерс».
Ставка: победа «Рейнджерс» с форой (+2.5) за 1.71.
«3-й тур группового этапа Лиги чемпионов. «Ливерпуль» – однозначный фаворит. Команда проиграла в Неаполе, и ей нужны очки.
Прогноз на матч «Ливерпуль» — «Рейнджерс» с коэффициентом 3.10.
А «Рейнджерс» — явный аутсайдер группы, крупно проиграл два первых матча. Но думаю, что в Ливерпуле шотландцы не проиграют крупно.
В первой домашней игре с «Наполи» «Рейнджерс» хотелось сыграть агрессивно, остро. Именно поэтому команда пропустила голы во втором тайме, пыталась отыграться, пошла ва-банк и уступила крупно.
Против «Аякса» в Нидерландах играть всегда очень сложно, это очень техничная команда. Ван Бронкхорст попытался сыграть с «Аяксом» в его футбол – и не преуспел.
Но к игре с «Ливерпулем» все выводы уже сделаны, команда будет играть очень осторожно и компактно в обороне.
У «Ливерпуля» большие проблемы: красные в середине таблицы в АПЛ, всего лишь две победы в чемпионате. Клопп пытается выбираться из кризиса, но у команды ещё не всё в порядке.
Здесь лёгкой ажурной «прогулки» не будет. Скорее всего, это будет трудовая и волевая победа хозяев. Думаю, что здесь мы увидим П1 в один мяч.
На фору (+2.5) в пользу «Рейнджерс» коэффициент высокий. Поэтому я перестрахуюсь и дам именно такой прогноз – Ф2 (2.5). Хотя думаю, что даже Ф2 (1.5) войдёт», — сказал Мор.
10 лучших экспрессов на Лигу чемпионов.
Прогноз на матч «Реал» — «Шахтёр» с коэффициентом 6.00.
Хави: пусть Месси наслаждается Парижем.
Кварацхелия обыграет «Аякс». Грузин слишком хорош!
Александр Мостовой дал прогноз на матч «Интер» — «Барселона».
Прогноз на матч «Бавария» — «Виктория Пльзень» с коэффициентом 2.25.
- 4 октября 2022
-
17:45
-
17:30
-
17:15
-
17:00
-
16:45
-
16:30
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:45
-
12:43
-
12:36
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:30
-
10:15
-
10:00
-
09:15
-
09:00
-
08:30
-
08:00
-
07:45
-
07:15