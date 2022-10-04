«Ливерпуль» — «Рейнджерс»: прогноз Эдуарда Мора на матч Лиги чемпионов в Англии

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор записал прогноз на матч «Ливерпуль» – «Рейнджерс».



Ставка: победа «Рейнджерс» с форой (+2.5) за 1.71.



«3-й тур группового этапа Лиги чемпионов. «Ливерпуль» – однозначный фаворит. Команда проиграла в Неаполе, и ей нужны очки.



Прогноз на матч «Ливерпуль» — «Рейнджерс» с коэффициентом 3.10.



А «Рейнджерс» — явный аутсайдер группы, крупно проиграл два первых матча. Но думаю, что в Ливерпуле шотландцы не проиграют крупно.



В первой домашней игре с «Наполи» «Рейнджерс» хотелось сыграть агрессивно, остро. Именно поэтому команда пропустила голы во втором тайме, пыталась отыграться, пошла ва-банк и уступила крупно.



Против «Аякса» в Нидерландах играть всегда очень сложно, это очень техничная команда. Ван Бронкхорст попытался сыграть с «Аяксом» в его футбол – и не преуспел.



Но к игре с «Ливерпулем» все выводы уже сделаны, команда будет играть очень осторожно и компактно в обороне.



У «Ливерпуля» большие проблемы: красные в середине таблицы в АПЛ, всего лишь две победы в чемпионате. Клопп пытается выбираться из кризиса, но у команды ещё не всё в порядке.



Здесь лёгкой ажурной «прогулки» не будет. Скорее всего, это будет трудовая и волевая победа хозяев. Думаю, что здесь мы увидим П1 в один мяч.



На фору (+2.5) в пользу «Рейнджерс» коэффициент высокий. Поэтому я перестрахуюсь и дам именно такой прогноз – Ф2 (2.5). Хотя думаю, что даже Ф2 (1.5) войдёт», — сказал Мор.



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