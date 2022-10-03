«Ливерпуль» — «Рейнджерс». Салах вернёт уверенность Юргену Клоппу

4 октября состоится матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Рейнджерс». Начало игры – в 22:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «Ливерпуля» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.16. Успех шотландского клуба оценивается аналитиками в 19.0. Поставить на ничью можно за 9.60.

Все прогнозы на сегодня – в одном месте.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Рейнджерс» 4 октября 2022 года

По мнению букмекеров, матч будет результативным: на тотал меньше 2.5 мяча можно поставить за 3.14, тогда как на тотал больше 2.5 мяча – за 1.35. На минимум два гола «Ливерпуля» в ворота соперника дают коэффициент 1.16. Гол «Рейнджерса» оценивается в 1.90. Поставить на «обе забьют» предлагают в букмекерских конторах за 2.05.

Анализ и прогноз на матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Рейнджерс» (04.10.2022)

4 октября в 22:00 мск свисток французского рефери Клемана Тюрпена, который раздастся над стадионом «Энфилд» в Ливерпуле, возвестит о начале первого в истории официального матча между двумя легендарными клубами из Англии и Шотландии – «Ливерпуля» и «Рейнджерс».

Низкий рейтинг чемпионата Шотландии заставил «Рейнджерс» приложить максимум усилий для прохождения квалификации. По пути в групповой этап не у дел остались клубы из Бельгии и Нидерландов – «Юнион Сент-Жиллуа» (0:2, 3:0) и ПСВ (2:2 и 1:0).

УЕФА пока не принял решение о санкциях для клубов ЛДНР.

Однако в основном раунде Лиги чемпионов праздники закончились. В 1-м туре «Рейнджерс» уступил «Аяксу» в Амстердаме – 0:4. Через неделю на «Айброкс Стэдиум» уже похозяйничал «Наполи», обыгравший клуб из Глазго со счётом 3:0. Не помог даже перенос на более поздний срок матча чемпионата Шотландии, который должен был состояться между этими двумя играми.



В Амстердаме «Рейнджерс» проиграл без шансов. «Аякс» перебегал и перебил шотландских гостей с огромным преимуществом, наиграв по метрике xG на соотношение 2,08:0,12. А вот домашний матч с «Наполи» мог сложиться куда лучше, если бы не удаление на 55-й минуте американского защитника Джеймса Сэндса. Только после этого в ворота «Рейнджерс» влетело три безответных гола.

Это поражение стало для них первым домашним за последние девять матчей. Нас куда больше интересует гостевая статистика шотландцев. Победа над «ПСВ» стала всего вторым успехом на выезде в еврокубках за прошлые 14 игр. В предыдущем сезоне Лиги Европы на стадии 1/16 финала в Дортмунде была обыграна «Боруссия» – 4:2.

В прошлом сезоне «Рейнджерс» триумфально дошёл до финала Лиги Европы, но участвовать в Лиге чемпионов – это совсем другой уровень. После поражения от «Аякса» главный тренер шотландцев Джованни ван Бронкхорст в сердцах заявил, что для достойного выступления на таком уровне у клуба не хватает бюджета.

Агент Языджи намекнул на возвращение в ЦСКА.

Это заявление сильно разозлило болельщиков, которые ценят команду за характер, позволяющий достигать больших вершин. «Рейнджерс» не хватает ещё и опыта участия в больших играх. До групповой стадии Лиги чемпионов одна из самых именитых команд Шотландии не доходила 12 лет.



«Ливерпуль» же, напротив, даже в какой-то мере избалован еврокубками. Юрген Клопп во главе мерсисайдцев принимает участие уже в шестой Лиге чемпионов подряд. Предыдущие пять попыток обязательно заканчивались выходом из группы. Даже в сезоне-2020/2021, когда у красных было огромное количество травм, они всё-таки заняли первое место в группе.



Эпидемия травм упомянута не случайно, так как у медицинского штаба «Ливерпуля» сегодня очень много работы. Травмированы запасной вратарь Кивин Келлехер, защитники Эндрю Робертсон, Кельвин Рэмси и Ибраима Конате, а также трое полузащитников – Кёртис Джонс, Наби Кейта и Алекс Окслейд-Чемберлен.

Вспоминая игру с «Аяксом» трёхнедельной давности, в строй вернулся только капитан команды – Джордан Хендерсон. Он уже вышел в стартовом составе в состоявшемся в субботу матче с «Брайтоном». Эта встреча вышла весьма яркой – «Брайтон» вёл 2:0, но позволил красным не только сравнять счёт, но и выйти вперёд. Последнее слово осталось за «чайками» – 3:3.

Василий Уткин сравнил руководство «Локомотива» с вирусом.

Этот матч стал для «Ливерпуля» пятым в АПЛ, в которым подопечные Юргена Клоппа потеряли очки. А ведь всего было сыграно семь игр – две закончились победой, четыре — ничейным результатом и одна — поражением от «Манчестер Юнайтед». Неважно дела идут и в Лиге чемпионов – сокрушительное поражение в Неаполе (1:4) и вырванная только на 89-й минуте победа в матче с «Аяксом» (2:1).



Встреча с «Рейнджерс», который плохо играет международные матчи на выезде и явно не справляется с предложенным головокружительным уровнем Лиги чемпионов, прекрасная возможность для «Ливерпуля» не только поправить своё турнирное положение, но и подарить болельщикам праздник футбола. Стоит рассчитывать на много голов. На победу «Ливерпуля» и тотал больше 3.5 мяча дают коэффициент 2.41.

Прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Рейнджерс» 4 октября 2022 года

Звучит невероятно, но два титулованных клуба из соседних стран никогда не играли друг с другом официально. Даже жалко, что этого не случилось раньше. Ведь сегодня уровни английского и шотландского футбола несопоставимы. «Рейнджерс» после 12-летнего отсутствия в Лиге чемпионов выглядит статистом, пропустив семь мячей за две игры. У «Ливерпуля» хватает проблем, и нет гарантии, что он сможет сохранить свои ворота в неприкосновенности в матче с очень мотивированным, пусть и сильно уступающим в классе соперником. В целом игра должна выйти успешной для хозяев и весьма результативной.



Ставка: победа «Ливерпуля» и тотал больше 3.5 мяча за 2.41.

10 лучших экспрессов на сегодня.

Обляков: обстановка в России сейчас непростая.

Прогноз на матч «Ливерпуль» — «Рейнджерс» с коэффициентом 3.10.

Почему «Аякс» не остановит Хвичу Кварацхелию в Лиге чемпионов.

Дзюба доигрался. Российский форвард — лишний в турецком футболе.

Почему «Барселону» ждёт провал в игре с «Интером».