Прогноз «Чемпионата» на матч «Ливерпуль» — «Рейнджерс»

Авторы Betassist подготовили прогноз на матч Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Рейнджерс».

Ставка: тотал больше 3.5 гола за 1.87.

Сезон для «Ливерпуля» складывается неудачно. В чемпионате Англии подопечные Юргена Клоппа одержали всего две победы в семи матчах. Причём лишь одна игра была выиграна уверенно. Болельщики «Борнмута» до сих пор не понимают, как можно было пропустить девять мячей от настолько неуверенного в себе «Ливерпуля».

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Победа красных над «Ньюкаслом» была вымучена на последних секундах. Единственная виктория в Лиге чемпионов тоже случилась благодаря позднему голу – с «Энфилда» разочарованно уехал «Аякс», который в том матче заслуживал большего.



Проблемы «Ливерпуля» списывают на переполненный лазарет. Травмы больше всего прошлись по полузащите, из-за чего Юрген Клопп сильно ограничен в вопросах ротации. Вынужденная пауза в чемпионате Англии, которая случилась из-за траура по смерти королевы Елизаветы, чуть-чуть снизила эту нагрузку. Но первый матч после международной паузы с «Брайтоном» красные провели очень тяжело и драматично – отыгрались после 0:2, вышли вперёд, но упустили победу – 3:3.



На счастье «Ливерпуля», у их ближайшего соперника тоже есть игровые и кадровые проблемы. «Рейнджерс» тоже выкосили травмы, а в начале сентября команда проиграла три матча подряд с общим счётом 11:0 – дерби с «Селтиком» и два матча Лиги чемпионов.

Учитывая разницу в классе между командами и суммы их проблем, преимущество «Ливерпуля» неоспоримо. Поставить на победу красных с форой -2.5 можно с коэффициентом 2.06.



Любители красивого футбола по всему миру вправе ждать от этого матча результативности. В восьми из 10 матчей «Ливерпуля» в сезоне забивалось не менее трёх мячей. В восьми из 11 последних матчей с участием «Рейнджерс» забивалось не менее четырёх мячей. Вариант тотал больше 3.5 гола смотрится выигрышным.

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