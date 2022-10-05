Прогноз на матч «Челси» — «Милан» в Лиге чемпионов

Авторы Betassist подготовили прогноз на матч Лиги чемпионов между «Челси» и «Миланом».

Ставка: обе забьют за 1.82.

Нельзя сказать, что после прихода Грэма Поттера в игре «Челси» что-то сильно изменилось. Новому тренеру пока не получилось привить команде свои идеи. С учётом того, насколько Поттер скрупулёзен в мелочах, быстро подстроить команду полностью под себя у него не получится.

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Стало быть, в ближайших матчах резкого прорыва от «Челси» лучше не ждать, особенно пока не восстановились все травмированные. А ведь ситуация тяжелейшая: всего одно очко в двух турах фактически не оставляет возможностей для ошибок. В двух играх с «Миланом» нужно брать не меньше трёх баллов.



«Милан» сейчас тоже далёк от оптимальной формы. Команда часто теряет очки, побеждает без лишнего шика, зачастую с трудом. Если результаты у итальянцев лучше, то по игре не скажешь, что они в чём-то превосходят своего соперника. Зато «Милан» может похвастаться тем, что забивает стабильнее и больше, чем соперник.



С тем, что «Челси» – явный фаворит этого матча, как нам говорят букмекеры, можно не согласиться. Синие сейчас не в том состоянии, чтобы запросто обыгрывать любого мало-мальски серьёзного соперника. Вместо того чтобы ставить на П1, гораздо интереснее выбрать «обе забьют – да» за 1.82.



Любителям рисковать стоит рассмотреть ИТБ 1.5 гола «Милана» за 3.50. «Челси» по-прежнему не впечатляет в обороне, так что два гола итальянцев видятся более чем вероятным развитием событий. На наш взгляд, коэффициент должен находиться в районе тройки.

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