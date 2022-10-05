Прогноз на матч «Спартак» — СКА с коэффициентом 3.00

Авторы Betassist подготовили прогноз на матч КХЛ «Спартак» – СКА, который состоится 5 октября в Москве.

Ставки: победа СКА + тотал больше 4.5 гола за 3.00, победа СКА с форой (-1.5) за 2.36.

В этом противостоянии уже достаточно давно не получается полноценной борьбы, а сейчас шансов на неё ещё меньше. «Спартак» сейчас выступает довольно слабо, по делу уступив в трёх из четырёх последних матчей.

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На указанном отрезке удалось переиграть лишь «Торпедо» Игоря Ларионова, что тоже неплохое достижение. Справедливости ради, там дело скорее в характере и желании бороться: москвичи уступали со счётом 0:3, не опустили рук и вырвали два очка. Зато поражения от «Барыса» (1:3) и «Витязя» (1:5) точно можно назвать провалом.



Больше двух раз подряд красно-белые не выигрывали уже очень давно, а виктория над нижегородцами стала для команды первой домашней за пять предыдущих встреч. При этом СКА по-прежнему продолжает разрывать всех соперников в КХЛ, которые ему попадаются, – только московское «Динамо» смогло сотворить сенсацию и выиграть по буллитам.

В последнем матче с ЦСКА подопечные Романа Ротенберга вырвали волевую победу и продлили новую успешную серию до четырёх игр. То есть с характером у клуба из Санкт-Петербурга тоже полный порядок. А про разницу в уровне исполнителей и глубине состава даже говорить не приходится.



Армейцы сейчас впереди абсолютно по всем основным показателям – у них лучшее нападение, не забивающее меньше трёх шайб, и лучшая оборона. СКА в трёх из четырёх последних матчей выигрывал с разницей минимум в две шайбы. Кроме того, шесть предыдущих встреч клуба из Санкт-Петербурга со «Спартаком» на выезде завершались уверенными победами.

Таким образом, предлагаем рассмотреть фору -1.5 на гостей с коэффициентом 2.36. Любителям рисковать стоит рассмотреть П2 + тотал больше 4.5 гола за 3.00. Ждём тут чего-то в духе 4:1 или 4:2 в пользу фаворита.

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