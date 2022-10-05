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«Реал» Мадрид — «Шахтёр»: эксперты назвали шансы украинского клуба совершить сенсацию

«Реал» Мадрид — «Шахтёр»: эксперты назвали шансы украинского клуба совершить сенсацию
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5 октября состоится матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Реал» (Мадрид) — «Шахтёр». Начало запланировано на 22:00 мск.

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Игра пройдёт в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу». На территории России эту игру не покажут.

Явными фаворитами считаются испанцы: поставить на победу «Реала» предлагается с коэффициентом 1.20. Успех украинского клуба оценивается в 13.50. На ничью дают коэффициент 7.8.

Букмекеры считают, что матч «Реал» (Мадрид) – «Шахтёр» должен получиться результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.36, а тотал меньше 2.5 мяча – за 3.10.

Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.02. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.85. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.96.

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