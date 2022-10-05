«Реал» Мадрид — «Шахтёр»: эксперты назвали шансы украинского клуба совершить сенсацию

5 октября состоится матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Реал» (Мадрид) — «Шахтёр». Начало запланировано на 22:00 мск.
10 лучших прогнозов на Лигу чемпионов.
Игра пройдёт в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу». На территории России эту игру не покажут.
Явными фаворитами считаются испанцы: поставить на победу «Реала» предлагается с коэффициентом 1.20. Успех украинского клуба оценивается в 13.50. На ничью дают коэффициент 7.8.
Букмекеры считают, что матч «Реал» (Мадрид) – «Шахтёр» должен получиться результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.36, а тотал меньше 2.5 мяча – за 3.10.
Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.02. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.85. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.96.
Топ-10 экспрессов на сегодня.
Прогноз на матч «Реал» – «Шахтёр» с коэффициентом 6.00.
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Прогноз на матч «Ман Сити» — «Копенгаген» с коэффициентом 2.25.
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