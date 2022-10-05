«Бенфика» — «ПСЖ»: ставка Романа Павлюченко на матч Лиги чемпионов

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Бенфика» — «ПСЖ».



Ставка: победа «ПСЖ» с форой (-1) за 2.30.



«Невзирая на то что это будет встреча лидеров квартета, здесь, на мой взгляд, всё однозначно. «Бенфика» уверенно лидирует в чемпионате и достаточно мощно провела оба матча Лиги чемпионов. Однако и во внутреннем первенстве, и в стартовых турах еврокубка у лиссабонцев и близко не было противников уровня парижан. «Орлы» вполне могут побороться за выход в плей-офф, но обыграть даже дома такого оппонента будет практически невозможно.



Месси неудержим. Великий аргентинец не заметит «Бенфику».



«ПСЖ» по подбору игроков и силе состава считается, пожалуй, самым сильным клубом в мире на данный момент. Да, иногда у звёздных исполнителей не всё получается, но в большинстве случаев они спокойно и уверенно разбираются с соперниками любого масштаба. Парижане очень сильны на всех позициях, особенно это касается нападения, где тройка лидеров атаки просто не оставляет шансов оппонентам.



На мой взгляд, родные трибуны погонят «Бенфику» вперёд, да и сама игровая философия португальцев вряд ли позволит им выступить дома от обороны. Однако открытый футбол против «ПСЖ» может привести к провалу, ведь парижане только и ждут пространства для своих атак.

Я считаю, что гости планомерно будут тревожить оборону и голкипера лиссабонцев и вскроют её не один раз. А вот «орлы» могут и не забить, что приведёт к крупному поражению», — сказал Павлюченко.



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