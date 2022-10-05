«Ювентус» — «Маккаби»: прогноз Константина Генича на матч Лиги чемпионов в Турине

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Ювентус» — «Маккаби» (Хайфа) в 3-м туре группового турнира Лиги чемпионов сезона-2022/2023.



Ставка: победа «Ювентуса» с форой (-1.5) за 1.85.



«Ключевые матчи настают для команды Массимилиано Аллегри. Спаренные матчи в третьем и четвёртом турах во многом дадут ответ, на что команда претендует в этой группе. Очень плохой «Ювентус» был до паузы на сборные. Он проиграл оба матча — и Парижу, и «Бенфике».

Может быть, по счёту не так всё печально — два раза по 1:2, но по качеству игры большие были вопросы. И в чемпионате всё не очень здорово, и в Лиге чемпионов сейчас ноль очков. Но, возможно, пауза как-то положительно скажется на «Ювентусе», потому что первый матч после неё туринцы провели бодро — обыграли «Болонью» (3:0). Посмотрим, получится ли перенести ту игру на встречу с «Маккаби».



10 лучших прогнозов на сегодня.



«Маккаби» — крепкая, неуступчивая команда, но, конечно, она по зубам «Ювентусу», который играет дома. Думаю, минимум с разницей в два мяча «Ювентусу» надо обязательно побеждать.



Мой прогноз — победа «Ювентуса» с форой (-1.5) мяча за 1.85. Если уж «Маккаби» не обыгрывать с разницей в два мяча, то кого? И на что в таком случае «Ювентус» может претендовать?» — сказал Генич.



Топ-10 экспрессов на сегодня.

Василий Уткин дал прогноз на матч «Челси» — «Милан».

Прогноз на матч «Реал» – «Шахтёр» с коэффициентом 6.00.



Месси неудержим. Великий аргентинец не заметит «Бенфику».



В Госдуме попросили ФСБ проверить РФС из-за вопроса крымских клубов.



«Челси» на грани катастрофы в Лиге чемпионов. «Милан» этим воспользуется.