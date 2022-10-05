Прогноз на матч «Зальцбург» — «Динамо» Загреб в Лиге чемпионов

Авторы Betassist подготовили прогноз на матч Лиги чемпионов «Зальцбург» — «Динамо» Загреб, который состоится 5 октября в Австрии.
Ставка: обе забьют за 1.79.
«РБ Зальцбург» — гегемон австрийской Бундеслиги. Команда в девяти сезонах кряду выигрывает чемпионскую гонку. Правда, в нынешнем розыгрыше команда Маттиаса Яйсле не столь уверенно ведёт борьбу за лидерство в национальном первенстве.
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«Красные быки» проиграли в одном матче — со «Штурмом» (1:2), дважды сыграли вничью и победили в семи встречах. Лишь на два очка они опережают ближайшего преследователя. Ситуация под контролем, однако привычного запаса на данный момент нет.
В Лиге чемпионов команда демонстрирует неплохие результаты. Она разошлась миром с «Миланом» (1:1) и «Челси» (1:1). Контролировала мяч лишь 31,3% встречи (предпоследний показатель), но не отсиживалась в обороне. Провела 41% игрового времени в центре поля и ещё 30% — в атаке. Игроки выполняли по 10 ударов, из которых 3,5 приходились в створ ворот. В грядущей встрече Ноа Окафор и его одноклубники постараются в полной мере продемонстрировать и реализовать свой атакующий потенциал.
Загребское «Динамо» в матче 1-го тура группового этапа сенсационно переиграло «Челси» (1:0) и таким образом отправило Томаса Тухеля в отставку. В схватке с «Миланом» закрепить успех не удалось — команда Анте Чачича проиграла со счётом 1:3. Недооценивать гостей не стоит.
Рекомендуем ставку на «обе забьют» за 1.79. Можно заключить пари на победу «РБ Зальцбург» через тотал больше 2.5 за 2.65. Австрийцы по-прежнему много забивают и регулярно пропускают.
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