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«Бенфика» — «ПСЖ»: ставка Артура Петросьяна на игру Лиги чемпионов в Лиссабоне

«Бенфика» — «ПСЖ»: ставка Артура Петросьяна на игру Лиги чемпионов в Лиссабоне
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Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч группового раунда Лиги чемпионов сезона-2022/2023 «Бенфика» — «ПСЖ».

Ставка: ничья за 4.50.

«У «Бенфики», как и у другого клуба из столицы Португалии «Спортинга», в этой Лиге чемпионов шесть очков из шести. Команда Роджера Шмидта хороша — она не просто переиграла «Ювентус» на выезде, но ещё и контролировала там игру. Понятно, что туринцы были не в лучшем состоянии, но сам план на игру у лиссабонцев и его воплощение были идеальными.

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Парижане тоже в полном порядке. Им под руководством Кристофа Галтье, кажется, наконец удалось найти баланс между линиями, и пока наличие Месси, Неймара и Мбаппе особо не сказывается негативно на команде после потерь мяча. Средняя линия работает теперь явно лучше, да и в целом движение у парижан улучшилось.

Турнирная ситуация делает ничейный исход благоприятным для обеих команд, поэтому не исключаю, что ни португальцы, ни французы не будут форсировать события в последние полчаса игры, если счёт на табло будет равным.

Да и в целом, пусть у букмекеров гости – явные фавориты, не думаю, что с «Бенфикой» им удастся так уж легко справиться. Коэффициент на ничью слишком хороший, чтобы им не воспользоваться», — сказал Петросьян.

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