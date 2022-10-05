«Челси» — «Милан»: прогноз Дениса Казанского на матч Лиги чемпионов в Лондоне 5 октября

Известный комментатор Денис Казанский сделал прогноз на матч «Челси» – «Милан».
Ставка: победа «Челси» и обе забьют за 3.55.
«Милан» на выезде в Серии А не слишком ярко выступает, обыгрывает только слабые команды. Да и выезд против «Зальцбурга» в Лиге чемпионов обернулся большой проблемой. Но в любом случае красно-чёрные забивают регулярно.
10 лучших прогнозов на сегодня.
Думаю, нам стоит ждать результативной игры. Потому что «Челси» регулярно пропускает.
Также Поттер только что одержал важнейшую победу над «Кристал Пэлас» уже в добавленное время. Это было важно, чтобы показать характер команды, что «Челси» в порядке. Да ещё и забил Обамеянг. У синих стало получаться в атаке.
«Челси» обязан своего соперника обыгрывать, чтобы сохранить за собой возможность остаться в Лиге чемпионов», — сказал Казанский.
«Челси» на грани катастрофы в Лиге чемпионов. «Милан» этим воспользуется.
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Прогноз на матч «Реал» – «Шахтёр» с коэффициентом 6.00.
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