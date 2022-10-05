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«Челси» — «Милан»: прогноз Дениса Казанского на матч Лиги чемпионов в Лондоне 5 октября

«Челси» — «Милан»: прогноз Дениса Казанского на матч Лиги чемпионов в Лондоне 5 октября
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Известный комментатор Денис Казанский сделал прогноз на матч «Челси» – «Милан».

Ставка: победа «Челси» и обе забьют за 3.55.

«Милан» на выезде в Серии А не слишком ярко выступает, обыгрывает только слабые команды. Да и выезд против «Зальцбурга» в Лиге чемпионов обернулся большой проблемой. Но в любом случае красно-чёрные забивают регулярно.

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Думаю, нам стоит ждать результативной игры. Потому что «Челси» регулярно пропускает.

Также Поттер только что одержал важнейшую победу над «Кристал Пэлас» уже в добавленное время. Это было важно, чтобы показать характер команды, что «Челси» в порядке. Да ещё и забил Обамеянг. У синих стало получаться в атаке.

«Челси» обязан своего соперника обыгрывать, чтобы сохранить за собой возможность остаться в Лиге чемпионов», — сказал Казанский.

«Челси» на грани катастрофы в Лиге чемпионов. «Милан» этим воспользуется.

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