Прогноз «Чемпионата» на матч «Лейпциг» — «Селтик»

Представляем вашему вниманию прогноз на матч Лиги чемпионов «РБ Лейпциг» — «Селтик», который пройдёт 5 октября в Германии.

Ставка: обе забьют за 1.72.

«РБ Лейпциг» здорово прибавил в прошлом сезоне после назначения Доменико Тедеско. Провальный старт текущего сезона перечеркнул достижения немецко-итальянского специалиста. Руководство клуба решило прибегнуть к ротации, назначив на пост главного тренера Марко Розе.

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Под началом экс-тренера дортмундской «Боруссии» «быки» в трёх турах Бундеслиги набрали шесть очков — переиграли «Бохум» (4:0) и «Боруссию» (Дортмунд) (3:0). В Лиге чемпионов проиграли «Реалу» (0:2), но до 80-й минуты успешно сдерживали натиск «Королевского клуба» и создавали опасные моменты на контратаках. Исходя из этих результатов, можно утверждать, что произошёл определённый игровой прогресс.



В чемпионате Германии «РБ Лейпциг» повысил показатель контроля мяча до 58,2% игрового времени (второй результат). Также он прибавил в активности игры впереди. Игроки проводят 45% встречи в середине поля и ещё 31% — в атаке; выполняют по 14,6 удара, из которых 5,3 приходятся в створ ворот. Забили в последних трёх турах семь голов.



«Селтик» имеет солидный багаж еврокубкового опыта. Команда Ангелоса Постекоглу после потрясающего старта из семи побед в шотландском Премьершипе с суммарным счётом 29:2 немного забуксовала.

В последних четырёх официальных матчах она лишь раз добилась максимального результата, при двух поражениях и одной мировой. Вероятно, в предстоящей встрече «кельты» смогут забить, но в их выездной успех не верится.



Рекомендуем ставку на «обе забьют» за 1.72. Можно заключить пари на победу хозяев через тотал больше 2.5 за 2.25. У «Лейпцига» редко возникают проблемы с забитыми мячами с подобными соперниками.

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