Прогноз на матч Лиги чемпионов «Ювентус» — «Маккаби» от «Чемпионата»

Авторы Betassist подготовили прогноз на матч Лиги чемпионов «Ювентус» — «Маккаби» Хайфа, который состоится 5 октября в Турине.
Ставка: обе забьют за 2.05.
Сезон для «Ювентуса» складывается неудачно. Туринцы уже не похожи на топ-клуб, сметающий всё на своём пути и который может остановить разве что условная «Барселона». И в чемпионате Италии, и в Лиге чемпионов дела идут неважно. В Серии А победы были одержаны только в трёх из восьми матчей, а в Лиге чемпионов проиграны оба стартовых тура.
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Команда мало забивает – лишь дважды за 10 матчей сезона в ворота соперника влетело более двух мячей. Уже один этот факт позволяет надеяться гостям, что разгрома не будет. Поставить на то, что «Ювентус» забьёт менее трёх мячей, можно с коэффициентом 1.69.
Конечно, плохие результаты можно списать на травмы, которые обрушились на «Ювентус» в начале сезона, но тому же «Милану», у которого кадровых проблем намного больше, это не мешает добиваться лучших результатов. Как бы то ни было, матчи с «Маккаби» стали очень важными.
Ещё бы: потеря очков хотя бы в одной из встреч сделает туринцев борцом исключительно за место в Лиге Европы, что не соответствует амбициям великого клуба. Так что мотивации у футболистов будет не отнять.
Для «Маккаби» выход в Лигу чемпионов уже праздник. Но команда хоть и выглядит на этом празднике жизни чужой, но не похожа на мальчиков для битья. И «Бенфика», и «ПСЖ» сломили сопротивление израильтян только во втором тайме. Парижанам и вовсе пришлось отыгрываться со счёта 0:1.
«Ювентус» хоть и играет дома, но ему придётся непросто. Туринцы пропускали в семи из девяти последних матчей. Поставить на «обе забьют» можно с коэффициентом 2.05.
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