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«Црвена Звезда» — «Ференцварош»: когда матч Лиги Европы, какой канал покажет, время начала

«Црвена Звезда» — «Ференцварош»: когда матч Лиги Европы, какой канал покажет, время начала
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6 октября состоится матч 3-го тура группового этапа Лиги Европы «Црвена Звезда» — «Ференцварош». Начало запланировано на 19:45 мск. В прямом эфире этот матч покажет телеканал «Матч!».

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Явными фаворитами считаются хозяева: поставить на победу «Црвены Звезды» предлагается с коэффициентом 1.95. Успех венгерского клуба оценивается в 4.00. На ничью дают коэффициент 3.80.

Букмекеры считают, что матч «Црвена Звезда» — «Ференцварош» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.85, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.02.

Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.19. Гол команды Станислава Черчесова доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.44. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.77.

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