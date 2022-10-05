«Црвена Звезда» — «Ференцварош»: когда матч Лиги Европы, какой канал покажет, время начала

6 октября состоится матч 3-го тура группового этапа Лиги Европы «Црвена Звезда» — «Ференцварош». Начало запланировано на 19:45 мск. В прямом эфире этот матч покажет телеканал «Матч!».
10 лучших прогнозов на Лигу Европы.
Явными фаворитами считаются хозяева: поставить на победу «Црвены Звезды» предлагается с коэффициентом 1.95. Успех венгерского клуба оценивается в 4.00. На ничью дают коэффициент 3.80.
Букмекеры считают, что матч «Црвена Звезда» — «Ференцварош» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.85, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.02.
Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.19. Гол команды Станислава Черчесова доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.44. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.77.
Топ-10 экспрессов на сегодня.
Почему «Монако» переиграет «Трабзонспор».
«Ференцварош» не справится с «Црвеной Звездой». Белград Черчесову не покорится!
Прогноз на матч «Рома» – «Бетис» с коэффициентом 3.75.
- 5 октября 2022
-
22:30
-
22:00
-
21:30
-
21:00
-
20:20
-
19:45
-
19:30
-
19:15
-
19:00
-
18:30
-
18:15
-
18:00
-
17:45
-
17:30
-
17:00
-
16:45
-
16:30
-
16:15
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:30