«Олимпиакос» — «Карабах»: прогноз с коэффициентом 4.50

Представляем вашему вниманию прогноз на матч Лиги Европы «Олимпиакос» – «Карабах», который состоится 6 октября в Греции.

Ставка: «Карабах» не проиграет + тотал больше 2.5 гола за 4.50.

Букмекеры считают греков явным фаворитом матча, но тут не всё так однозначно. «Олимпиакос» сейчас находится в отвратительной форме, команда только в прошлом туре прервала серию из четырёх матчей без побед.

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В Пирее сменился тренер, происходит много кадровых перестановок, чтобы спасти сезон, который с самого начала пошёл не по плану. В группе у «Олимпиакоса» дела пока идут очень плохо: ноль очков после двух туров и всего один забитый мяч.



«Карабах» номинально считается слабейшей командой в своей группе, но всеми силами старается доказать, что это не так. Как минимум в родных стенах азербайджанцы будут набирать очки, здесь они особенно сильны, что и доказал прошлый матч с «Нантом».

В гостях вполне можно воспользоваться временной слабостью и плохой формой соперника. На фоне греков гости выглядят вполне боеспособно. Магия имени не должна вводить в заблуждение, сейчас «Олимпиакос» не столь силён.



Если есть желание рискнуть, то можно попробовать поставить тут на непроигрыш гостей. Есть и другой вариант, который смотрится ещё лучше: ставка на тотал больше 2.5, гости должны спровоцировать греков на результативную игру. Можно даже рискнуть серьёзно и объединить обе эти ставки. Непроигрыш «Карабаха» и тотал больше 2.5 за 4.50.

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