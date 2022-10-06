«Олимпиакос» — «Карабах»: прогноз с коэффициентом 4.50

Представляем вашему вниманию прогноз на матч Лиги Европы «Олимпиакос» – «Карабах», который состоится 6 октября в Греции.
Ставка: «Карабах» не проиграет + тотал больше 2.5 гола за 4.50.
Букмекеры считают греков явным фаворитом матча, но тут не всё так однозначно. «Олимпиакос» сейчас находится в отвратительной форме, команда только в прошлом туре прервала серию из четырёх матчей без побед.
10 лучших прогнозов на сегодня.
В Пирее сменился тренер, происходит много кадровых перестановок, чтобы спасти сезон, который с самого начала пошёл не по плану. В группе у «Олимпиакоса» дела пока идут очень плохо: ноль очков после двух туров и всего один забитый мяч.
«Карабах» номинально считается слабейшей командой в своей группе, но всеми силами старается доказать, что это не так. Как минимум в родных стенах азербайджанцы будут набирать очки, здесь они особенно сильны, что и доказал прошлый матч с «Нантом».
В гостях вполне можно воспользоваться временной слабостью и плохой формой соперника. На фоне греков гости выглядят вполне боеспособно. Магия имени не должна вводить в заблуждение, сейчас «Олимпиакос» не столь силён.
Если есть желание рискнуть, то можно попробовать поставить тут на непроигрыш гостей. Есть и другой вариант, который смотрится ещё лучше: ставка на тотал больше 2.5, гости должны спровоцировать греков на результативную игру. Можно даже рискнуть серьёзно и объединить обе эти ставки. Непроигрыш «Карабаха» и тотал больше 2.5 за 4.50.
Прогноз на матч «Монако» — «Трабзонспор» с коэффициентом 3.20.
Почему киевское «Динамо» снова проиграет в еврокубках.
Прогноз на матч «Омония» — «МЮ» с коэффициентом 2.75.
Черчесова ждёт неудача. Сербы ему не по зубам.
- 6 октября 2022
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:15
-
10:00
-
09:30
-
09:00
-
08:45
-
08:30
-
08:15
-
08:00
-
07:45
-
07:30
-
07:00
-
06:30
-
06:00
-
05:30
-
05:00
- 5 октября 2022
-
23:00
-
22:30
-
22:00
-
21:30
-
21:00
-
20:20
-
19:45
-
19:30
-
19:15
-
19:00
-
18:30
-
18:15
-
18:00
-
17:45
-
17:30