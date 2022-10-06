«Ак Барс» — «Автомобилист»: эксперты назвали шансы Знарка взять реванш у екатеринбуржцев

6 октября в матче регулярного чемпионата КХЛ сыграют «Ак Барс» и «Автомобилист». Игра начнётся в 19:30 мск. Прямую трансляцию матча покажет телеканал KHL Prime.
10 лучших экспрессов на сегодня.
Казанцы считаются фаворитами матча. Ставки на хозяев принимаются с коэффициентом 1.82. Шансы екатеринбуржцев оценены в 4.10. Заключить пари на ничью в основное время предлагается за 4.10.
Эксперты считают, что матч будет результативным. Сделать ставку на ТБ 4.5 шайбы можно с коэффициентом 1.67, а на ТМ 4.5 дают 2.20.
Если обе команды смогут забить, зайдёт коэффициент 1.16. Победа команды Олега Знарка с учётом возможных овертайма и буллитов идёт с коэффициентом 1.43, а на успех «Автомобилиста» можно поставить за 2.90.
«Ак Барс» выиграл восемь из 13 матчей на старте сезона, у команды 18 очков. У «Автомобилиста» 10 побед в 14 матчах и 21 очко. Команды уже встречались два дня назад, победу в овертайме со счётом 5:4 одержали екатеринбуржцы.
10 лучших прогнозов на сегодня.
Прогноз на матч «Салават Юлаев» — «Металлург» с коэффициентом 3.10.
Прогноз на матч «Сибирь» — ЦСКА с коэффициентом 2.55.
Ротенберг: игровое задание со «Спартаком» мы выполнили лучше, чем с ЦСКА.
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