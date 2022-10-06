«Спартак» — СКА: результат матча КХЛ, кто победил, как сыграли, какой счёт

В Москве на стадионе «Мегаспорт» в матче Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023 местный «Спартак» принимал санкт-петербургский СКА. Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:1 (0:0, 2:0, 3:1).
10 лучших экспрессов на сегодня.
На 34-й минуте Дмитрий Яшкин, успешно подставив клюшку под бросок Даниила Пыленкова, вывел СКА вперёд. Менее чем через три минуты Игорь Ожиганов удвоил преимущество санкт-петербургской команды. На 49-й минуте Захар Бардаков в третий раз поразил ворота Патрика Рыбара. На 57-й минуте Матвей Заседа отыграл один гол. В конце встречи по шайбе в пустые ворота забросили Василий Глотов и Михаил Воробьёв.
10 лучших прогнозов на сегодня.
Прогноз на матч «Салават Юлаев» — «Металлург» с коэффициентом 3.10.
Прогноз на матч «Сибирь» — ЦСКА с коэффициентом 2.55.
Ротенберг: игровое задание со «Спартаком» мы выполнили лучше, чем с ЦСКА.
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