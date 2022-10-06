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«Вильярреал» — «Аустрия»: прогноз Дениса Наливайко на игру Лиги конференций

«Вильярреал» — «Аустрия»: прогноз Дениса Наливайко на игру Лиги конференций
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Спортивный комментатор, специалист по испанскому, итальянскому и английскому футболу Денис Наливайко дал прогноз на матч 3-го тура группового раунда Лиги конференций «Вильярреал» – «Аустрия».

Ставка: ТМ 10 угловых за 1.70.

«Вильярреал», понятное дело, главный фаворит и он играет дома, но не в Вильярреале, а в Валенсии, на стадионе «Леванте». Всё дело в том, что «Керамика эль Мадригал» на реконструкции и будет открыт только
31 декабря. Унаи Эмери говорит, что пока мало в этом сезоне играют домашние матчи и постараются насладиться атмосферой. Это как будто бы намекает на то, что «Вильярреал» не собирается играть сухо и делать ставку на результат.

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Команда наверняка хочет как можно быстрее решить свою основную задачу – выход из группы Лиги конференций. Чтобы до старта ЧМ сконцентрироваться на Ла Лиге. С другой стороны, надо понимать, что на неделе «жёлтую субмарину» ждёт игра с «Реалом Сосьедад». Именно по этой причине Унаи Эмери нужно как-то разделить силы.

«Вильярреал» играет во владение, здорово владея мячом. «Аустрия» наверняка будет защищаться. «Вильярреал» — это не самая фланговая команда, которая больше атакует через центр. Меня удивили коэффициенты на линию угловых. Предлагаю сделать ставку на тотал меньше 10 угловых», — сказал Наливайко.

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