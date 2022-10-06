«Ак Барс» — «Автомобилист»: прогноз Максима Лебедева на встречу КХЛ в Казани

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Ак Барс» — «Автомобилист».



Ставка: победа «Ак Барса» и ТБ 6.5 за 4.50.



«Казалось бы, Олег Знарок – такой серьёзный и уважаемый человек, а иногда ведёт себя как мальчишка. Вот и во втором матче «Ак Барса» с «Автомобилистом» взял да и снял вратаря в овертайме, ага, в равных составах. Огрёб тут же, конечно, обычно в таких ситуациях и огребают. «Ак Барс» проиграл в овертайме, причём за три минуты до конца третьего периода ещё вёл в счёте.



10 лучших экспрессов на сегодня.



Ну это – «Ак Барс». Первый матч, в Екатеринбурге, «большие татары» проиграли со свистом и «выносом вперёд ногами». Кстати, тоже с шайбой в пустые ворота. По делу тогда проиграли, по всем показателям. Во втором матче, уже в Казани, у «Ак Барса» было более чем двукратное преимущество по броскам в створ ворот. Но всё равно поражение, хоть и в овертайме.

Логика подсказывает, что в третьем матче не мытьём, так катаньем «большие татары» своё всё-таки возьмут. Ну, ребята, у казанцев более чем двукратное преимущество по количеству побед в междусобойчиках — это же не кот чихнул. Понятно, что «Автомобилисту» везёт, прямо прёт не по-детски, но это тоже продолжаться вечно не может.



Поэтому предположу в третьем в нынешнем сезоне противостоянии не просто победу, а чистую победу «Ак Барса», то есть одержанную в основное время. Нельзя будить лихо, когда оно тихо, а екатеринбуржцы, судя по всему, его всё-таки разбудили. И на льду «Татнефть-Арены» будет уже не только и не столько хоккей, сколько реабилитация своего доброго имени, которое в двух предыдущих матчах с этим же соперником было слегка подмочено. Два раза», — сказал Лебедев.



10 лучших прогнозов на сегодня.



Прогноз на матч «Салават Юлаев» — «Металлург» с коэффициентом 3.10.

Главный тренер «Рейнджерс» недоволен игрой Кравцова с «Бостоном».

Прогноз на матч «Сибирь» — ЦСКА с коэффициентом 2.55.



Плющев назвал причины плохого старта «Авангарда» в нынешнем сезоне КХЛ.