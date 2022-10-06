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«Урал» — «Химки»: когда матч РПЛ, время начала, где смотреть онлайн, кто фаворит

«Урал» — «Химки»: когда матч РПЛ, время начала, где смотреть онлайн, кто фаворит
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7 октября состоится матч РПЛ «Урал» — «Химки». Начало запланировано на 17:30 мск.

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Игра пройдёт в Екатеринбурге. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч! Премьер».

Явными фаворитами считаются хозяева: поставить на победу «Урала» предлагается с коэффициентом 1.93. Успех химчан оценивается в 4.30. На ничью дают коэффициент 3.60.

Букмекеры сомневаются, что матч «Урал» — «Химки» должен получиться результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.95, а тотал меньше 2.5 мяча – за 1.92.

Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.19. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.50. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.84.

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