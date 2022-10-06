СКА — «Витязь»: когда матч КХЛ, во сколько начало, какой канал покажет в прямом эфире

7 октября в матче регулярного чемпионата КХЛ сыграют СКА и «Витязь». Игра начнётся в 19:30 мск. Прямую трансляцию матча покажет телеканал KHL Prime.



10 лучших экспрессов на сегодня.



Петербуржцы считаются фаворитами матча. Ставки на хозяев принимаются с коэффициентом 1.45. Шансы гостей оценены в 6.70. Заключить пари на ничью в основное время предлагается за 4.70.



Эксперты считают, что матч будет результативным. Сделать ставку на ТБ 4.5 шайбы можно с коэффициентом 1.74, а на ТМ 4.5 дают 2.10.



Если обе команды смогут забить, зайдёт коэффициент 1.22. Победа СКА с учётом возможных овертайма и буллитов идёт с коэффициентом 1.20, а на успех «Витязя» можно поставить за 4.60.



СКА выиграл 14 из 15 матчей на старте сезона, у команды 29 очков. У «Витязя» семь побед в 13 матчах и 17 очков. Подмосковные хоккеисты выиграли четыре последних матча.



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