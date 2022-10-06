Авторы Betassist сделали прогноз на матч Лиги Европы «Арсенал» — «Будё-Глимт», который пройдёт 6 октября в Лондоне.

Ставка: обе команды забьют за 1.90.

«Арсенал» пропустил матч прошлого тура из-за смерти Елизаветы II и теперь находится в роли догоняющего, но это ненадолго. В родных стенах «канониры» должны побеждать норвежцев и отбирать у них лидерство в квартете.

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Любой другой исход можно будет смело назвать неудачным, но маловероятно, что такое произойдёт. Благо что «Арсенал» сейчас хорош. Первое место в чемпионате Англии выглядит внезапно, но заслуженно.



«Будё-Глимт» интересная и яркая команда, но в матчах с соперником, который не будет бояться атакующих наскоков «Глимта», у них не так много шансов. Норвежцы пока не проигрывали в группе. Сначала ПСВ просто не понял, что делать с этим соперником, и весь матч шёл на поводу у гостей, «Цюриху» просто не хватило опыта и класса, но «Арсенал» должен это исправить.



Другое дело, что поставить на победу «канониров» не получится из-за слишком низкого коэффициента, а брать их с приличной минусовой форой рискованно. Состав фаворита явно не будет сильнейшим, и уверенной победы англичане могут не добиться. Тут интереснее всего смотрится ставка на «обе забьют – да» за 1.90.

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