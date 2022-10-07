«Лион» — «Тулуза»: прогноз на матч чемпионата Франции

Авторы Betassist подготовили прогноз на матч чемпионата Франции «Лион» — «Тулуза».

Ставка: «Лион» победит всухую за 3.10.

«Лион» неудачно провёл прошлый сезон. В Лиге Европы выступления оборвались на четвертьфинальной стадии, а в национальном первенстве подопечные Петера Боша финишировали лишь на восьмой строчке.

10 лучших прогнозов на сегодня.

По мнению экспертов, после качественной точечной трансферной кампании и на фоне отсутствия еврокубкового фронта в нынешнем розыгрыше они должны вести борьбу за место в топ-3, то есть зону Лиги чемпионов.



Нынешний сезон «ткачи» начали очень убедительно, подтверждая оптимистичные прогнозы специалистов. Набрали 13 очков за стартовые пять туров. Следующие четыре встречи в Лиге 1 обернулись четырьмя поражениями — от «Лорьяна» (1:3), «Монако» (1:2), «ПСЖ» (0:1) и «Ланса» (0:1).

Эта серия неудач выбросила «Лион» за пределы еврокубковой зоны. В грядущем матче с новичком Лиги 1 коллектив Петера Боша не имеет права на осечку. Ситуация накаляется, её нужно успокаивать как можно быстрее.



Команда придерживается игры по схеме 4-3-3 и владеет мячом в среднем 59,7% матча (второй результат в Лиге 1). Действует 47% встречи в центре поля и ещё 31% — в атакующем блоке. Футболисты активны у штрафной соперников. Выполняют по 14,7 выстрела, из которых 5,8 в цель (пятый и третий показатели в чемпионате). Забили 16 голов. Александр Ляказетт и Тете отличились по четыре раза.



Вряд ли «Тулуза» сможет выстоять перед мотивированной атакой хозяев. Рекомендуем ставку на победу «Лиона» за 1.54. Если хотите увеличить потенциальный выигрыш, стоит присмотреться к пари на победу хозяев всухую за 3.10.

Экспресс с коэффициентом 13.80.



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