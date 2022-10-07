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«Монако» — «Трабзонспор»: результат матча Лиги Европы, какой счёт, как сыграл Головин

«Монако» — «Трабзонспор»: результат матча Лиги Европы, какой счёт, как сыграл Головин
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6 октября состоялся матч 3-го тура Лиги Европы между французским «Монако» и турецким «Трабзонспором». Команды играли на стадионе «Луи II» в Монако. Противостояние завершилось со счётом 3:1 в пользу хозяев.

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На 11-й минуте игрок турецкого клуба Макси Гомес был удалён с поля после получения прямой красной карточки. Спустя три минуты Виссам Бен-Йеддер после передачи Брила Эмболо вывел французов вперёд. В самом конце первой половины встречи форвард реализовал пенальти, оформив дубль.

На 55-й минуте Аксель Дисаси довёл счёт до разгромного, ему ассистировал Эмболо. Однако Анастасиос Бакасетас в составе «Трабзонспора» забил гол престижа.

Российский полузащитник монегасков Александр Головин провёл на поле 73 минуты.

В 1-м туре текущего сезона команда с Головиным в составе одержала победу над «Црвеной Звездой» со счётом 1:0, а во второй игре турнира монегаски уступили «Ференцварошу» со счётом 0:1.

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