«Монако» — «Трабзонспор»: результат матча Лиги Европы, какой счёт, как сыграл Головин

6 октября состоялся матч 3-го тура Лиги Европы между французским «Монако» и турецким «Трабзонспором». Команды играли на стадионе «Луи II» в Монако. Противостояние завершилось со счётом 3:1 в пользу хозяев.
10 лучших прогнозов на РПЛ.
На 11-й минуте игрок турецкого клуба Макси Гомес был удалён с поля после получения прямой красной карточки. Спустя три минуты Виссам Бен-Йеддер после передачи Брила Эмболо вывел французов вперёд. В самом конце первой половины встречи форвард реализовал пенальти, оформив дубль.
На 55-й минуте Аксель Дисаси довёл счёт до разгромного, ему ассистировал Эмболо. Однако Анастасиос Бакасетас в составе «Трабзонспора» забил гол престижа.
Российский полузащитник монегасков Александр Головин провёл на поле 73 минуты.
В 1-м туре текущего сезона команда с Головиным в составе одержала победу над «Црвеной Звездой» со счётом 1:0, а во второй игре турнира монегаски уступили «Ференцварошу» со счётом 0:1.
Топ-10 экспрессов на сегодня.
«Урал» воспользуется бардаком в «Химках». Таким клубам не место в РПЛ.
Прогноз на матч «Милан» — «Ювентус» с коэффициентом 3.70.
В «Зените» рассказали о будущем Далера Кузяева.
Месси пообещал, что ЧМ-2022 станет для него последним.
- 7 октября 2022
-
08:00
-
07:45
-
07:30
-
07:00
-
06:45
-
06:30
-
06:00
-
05:00
-
04:30
-
04:15
-
03:30
- 6 октября 2022
-
22:00
-
21:00
-
20:00
-
19:30
-
19:00
-
18:45
-
18:30
-
18:15
-
18:00
-
17:45
-
17:30
-
17:15
-
17:00
-
16:45
-
16:30
-
16:15
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:15