«Осасуна» — «Валенсия»: ставка Александра Мостового на матч Примеры

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч чемпионата Испании «Осасуна» — «Валенсия».



Ставка: победа «Валенсии» за 3.25.



«На прошлых выходных «Осасуна» ошеломила мадридский «Реал» — памплонцы неожиданно для всех сумели устоять в дуэли с чемпионом. Главный тренер басков восхвалял своих подопечных, при этом команда Хагобы Аррасате расположилась на шестой строчке, что является рекордно высокой позицией впервые с 2006 года.

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В минувшее воскресенье «Валенсия» тоже сыграла вничью с «Эспаньолом», при этом молодая команда под управлением Дженнаро Гаттузо пока находится в стадии развития и обучения – средний возраст игроков составляет всего 24 года. Думаю, что новый тур может принести сюрпризы, при этом лично я считаю соперников равными. Предполагаю, что ничьей не будет, и рискну сделать ставку на успех симпатичной «Валенсии», — сказал Мостовой.



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