«Осасуна» — «Валенсия»: ставка Александра Мостового на матч Примеры

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч чемпионата Испании «Осасуна» — «Валенсия».
Ставка: победа «Валенсии» за 3.25.
«На прошлых выходных «Осасуна» ошеломила мадридский «Реал» — памплонцы неожиданно для всех сумели устоять в дуэли с чемпионом. Главный тренер басков восхвалял своих подопечных, при этом команда Хагобы Аррасате расположилась на шестой строчке, что является рекордно высокой позицией впервые с 2006 года.
10 лучших прогнозов на матчи дня.
В минувшее воскресенье «Валенсия» тоже сыграла вничью с «Эспаньолом», при этом молодая команда под управлением Дженнаро Гаттузо пока находится в стадии развития и обучения – средний возраст игроков составляет всего 24 года. Думаю, что новый тур может принести сюрпризы, при этом лично я считаю соперников равными. Предполагаю, что ничьей не будет, и рискну сделать ставку на успех симпатичной «Валенсии», — сказал Мостовой.
Топ-10 экспрессов на сегодня.
Прогноз на матч «Милан» — «Ювентус» с коэффициентом 3.70.
Месси пообещал, что ЧМ-2022 станет для него последним.
Каррагер: ни за что на свете Роналду не может быть величайшим.
- 7 октября 2022
-
17:15
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:30
-
09:00
-
08:45
-
08:30
-
08:00
-
07:45
-
07:30
-
07:00
-
06:45
-
06:30
-
06:00
-
05:00
-
04:30
-
04:15