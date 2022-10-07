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«Осасуна» — «Валенсия»: ставка Александра Мостового на матч Примеры

«Осасуна» — «Валенсия»: ставка Александра Мостового на матч Примеры
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Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч чемпионата Испании «Осасуна» — «Валенсия».

Ставка: победа «Валенсии» за 3.25.

«На прошлых выходных «Осасуна» ошеломила мадридский «Реал» — памплонцы неожиданно для всех сумели устоять в дуэли с чемпионом. Главный тренер басков восхвалял своих подопечных, при этом команда Хагобы Аррасате расположилась на шестой строчке, что является рекордно высокой позицией впервые с 2006 года.

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В минувшее воскресенье «Валенсия» тоже сыграла вничью с «Эспаньолом», при этом молодая команда под управлением Дженнаро Гаттузо пока находится в стадии развития и обучения – средний возраст игроков составляет всего 24 года. Думаю, что новый тур может принести сюрпризы, при этом лично я считаю соперников равными. Предполагаю, что ничьей не будет, и рискну сделать ставку на успех симпатичной «Валенсии», — сказал Мостовой.

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